Vojni analitičar: Sadašnje stanje HRM-a ne odgovara vrsti, razini i obliku prijetnji i ugroza

Redžepović je rekao da je ratna mornarica uspjela preživjeti i zadržati sposobnosti iako su primarna ulaganja bila u druge grane vojske. "Nažalost, sadašnje stanje HRM-a ne odgovara vrsti, razini i obliku prijetnji i ugroza koje mogu doći na moru i izvan mora. HRM treba izvršiti jednu temeljitu promjenu načina upotrebe i organizacije kako bi se prilagodila novom dobu", poručio je.