Goran Redžepović
Vojni analitičar: Sadašnje stanje HRM-a ne odgovara vrsti, razini i obliku prijetnji i ugroza
Sigurnosni i vojni analitičar te kolumnist portala Telegram Goran Redžepović gostovao je kod našeg Hrvoja Krešića u Novom danu, gdje je komentirao Hrvatsku ratnu mornaricu, čija se 35. obljetnica osnivanja danas obilježava.
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Poručio je da je nepravda prema mornarici da je zapostavljena, stavljena u drugi plan. "Toj grani naših oružanih snaga treba posvetiti više pažnje, više ozbiljnosti. Pogotovo jer je Jadran najveći i najznačajniji resurs, i gospodarski i politički", rekao je.
Redžepović je rekao da je ratna mornarica uspjela preživjeti i zadržati sposobnosti iako su primarna ulaganja bila u druge grane vojske. "Nažalost, sadašnje stanje HRM-a ne odgovara vrsti, razini i obliku prijetnji i ugroza koje mogu doći na moru i izvan mora. HRM treba izvršiti jednu temeljitu promjenu načina upotrebe i organizacije kako bi se prilagodila novom dobu", poručio je.
Spomenuo je rat u Ukrajini i operacije na Crnom moru, koje je, kako kaže, dovelo u pitanje jednu potpuno novu paradigmu ratovanja na moru - uvođenje dronova kao borbenog sredstva i potrebu za imanjem integriranog sustava nadzora situacije na moru, iznad mora, i to multisenzorskih sredstava koje mogu detektirati sve prijetnje koje dolaze.
"Sva ta iskustva koja su sad očita treba pretočiti u neka doktrinarna načela i na temelju toga modelirati našu ratnu mornaricu s jasno definiranim prioritetima", poručio je.
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