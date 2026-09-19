Oglas

Goran Redžepović

Vojni analitičar: Sadašnje stanje HRM-a ne odgovara vrsti, razini i obliku prijetnji i ugroza

author author
Hrvoje Krešić , Morana Kursar
|
19. ruj. 2026. 06:59
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Sigurnosni i vojni analitičar te kolumnist portala Telegram Goran Redžepović gostovao je kod našeg Hrvoja Krešića u Novom danu, gdje je komentirao Hrvatsku ratnu mornaricu, čija se 35. obljetnica osnivanja danas obilježava.

Oglas

Poručio je da je nepravda prema mornarici da je zapostavljena, stavljena u drugi plan. "Toj grani naših oružanih snaga treba posvetiti više pažnje, više ozbiljnosti. Pogotovo jer je Jadran najveći i najznačajniji resurs, i gospodarski i politički", rekao je.

Redžepović je rekao da je ratna mornarica uspjela preživjeti i zadržati sposobnosti iako su primarna ulaganja bila u druge grane vojske. "Nažalost, sadašnje stanje HRM-a ne odgovara vrsti, razini i obliku prijetnji i ugroza koje mogu doći na moru i izvan mora. HRM treba izvršiti jednu temeljitu promjenu načina upotrebe i organizacije kako bi se prilagodila novom dobu", poručio je.

Spomenuo je rat u Ukrajini i operacije na Crnom moru, koje je, kako kaže, dovelo u pitanje jednu potpuno novu paradigmu ratovanja na moru - uvođenje dronova kao borbenog sredstva i potrebu za imanjem integriranog sustava nadzora situacije na moru, iznad mora, i to multisenzorskih sredstava koje mogu detektirati sve prijetnje koje dolaze.

"Sva ta iskustva koja su sad očita treba pretočiti u neka doktrinarna načela i na temelju toga modelirati našu ratnu mornaricu s jasno definiranim prioritetima", poručio je.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
goran redžepović hrm hrvatska ratna mornarica n1 gosti

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ