Ukrajinske snage porazile NATO u pomorskoj vježbi?! "Nisu uspjeli ni detektirati sredstva napada"

Ukrajinci su tijekom pomorske vojne vježbe predvodili multinacionalnu pomorsku skupinu koja je ostvarila uvjerljivu prednost nad snagama Sjevernoatlantskog saveza tijekom vježbe održane kod obala Portugala
Prema pisanju njemačkog dnevnika Frankfurter Allgemeine Zeitung, jedinice koje su predvodili ukrajinski časnici uspjele su probiti obranu simuliranog protivnika, izvesti napad i "potopiti" najmanje jednu fregatu NATO-a prije nego što je posada uopće registrirala prijetnju.
Tijekom manevara, kako navodi FAZ, uočene su i ozbiljne ranjivosti u sustavu obrane pomorskih snaga NATO-a.
"Nisu mogli ni vidjeti naše oružuje"
Vježbe su imale pet različitih scenarija, uključujući obranu luka i konvoja, kao i napade na pomorske formacije. U svim simulacijama, takozvani "crveni“ tim, predvođen Ukrajincima, nadvladao je "plavi“ tim koji je predstavljao snage NATO-a.
Kako piše FAZ, jedan od sudionika vježbe naveo je da ključni problem nije bio u nemogućnosti obrane, već u tome što protivnik nije uspio ni detektirati sredstva napada.
"Nisu mogli ni vidjeti naše oružje", izjavio je sudionik, ukazujući na tehnološku i taktičku prednost napadačke strane.
Stvarna prijetnja
Posebnu ulogu u vježbama imali su bespilotni čamci tipa "Magura V7", koji su korišteni za napade na površinske ciljeve, a sposobni su izvesti izravan udar u brod ili djelovati kao platforma za napad, što ih čini teško uočljivima i vrlo učinkovitima.
Iz ukrajinskih izvora navedeno je da su u sastavu "crvenog“ tima, uz ukrajinske jedinice, sudjelovale i snage iz Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjene Kraljevine, Španjolske i drugih zemalja, dok je zapovijedanje bilo povjereno ukrajinskim časnicima.
Vježba je pokazala da kombinacija bespilotnih sustava, operativnog iskustva i preciznog planiranja predstavlja "stvarnu prijetnju" za pomorske snage Saveza, piše FAZ, posebice u uvjetima u kojima NATO još uvijek nije u potpunosti prilagođen novim oblicima ratovanja.
