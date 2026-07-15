MORH raspisao natječaj: Otvoreno je nekoliko stotina mjesta u vojsci i mornarici

U prijavi za javni natječaj potrebno je navesti osobno ime i prezime, adresu stanovanja, e-pošte te po mogućnosti broj mobitela, a kandidati se na natječaj mogu prijaviti i putem e-prijavnice: https://www.morh.hr/upitnik-za-prijam-u-dvs/. Kandidati koji ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz natječaja, neće biti smatrani kandidatom prijavljenim na natječaj.