interno testiranje na opijate

Vozač splitske Čistoće pozitivan na kokain. Zabranjena mu vožnja, ide na godišnji

08. sij. 2026. 08:57
Miroslav Lelas / Pixsell / ILUSTRACIJA / Miroslav Lelas/PIXSELL

Jedan od vozača splitske komunalne tvrtke Čistoća bio je pozitivan na kokain.

Otkriveno je to tijekom redovitog internog testiranja na opijate koje je tvrtka provela među svojim zaposlenicima, piše Dalmacija Danas.

Informaciju je potvrdio Andrija Čaljkušić, vršitelj dužnosti direktora Čistoće Split, koji je pojasnio da su odmah nakon pozitivnog nalaza poduzeti koraci u skladu s medicinskim uputama.

"Liječnica donijela zabranu upravljanja vozilom"

"Liječnica je donijela zabranu upravljanja vozilom tom vozaču do završetka liječenja. S njim je obavljen razgovor (osim mene bio je i njegov rukovoditelj - voditelj Tehničke službe), kroz koji je upoznat o važnosti izlječenja te mogućim posljedicama u suprotnom, a tiču se radnog mjesta. Vozač će sada iskoristiti godišnji odmor, a nakon toga bi trebao postupati po uputama liječnice", kazao je Čaljkušić.

Teme
kokain Čistoća Split

