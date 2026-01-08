Vozač splitske Čistoće pozitivan na kokain. Zabranjena mu vožnja, ide na godišnji

Jedan od vozača splitske komunalne tvrtke Čistoća bio je pozitivan na kokain.
Oglas
Otkriveno je to tijekom redovitog internog testiranja na opijate koje je tvrtka provela među svojim zaposlenicima, piše Dalmacija Danas.
Informaciju je potvrdio Andrija Čaljkušić, vršitelj dužnosti direktora Čistoće Split, koji je pojasnio da su odmah nakon pozitivnog nalaza poduzeti koraci u skladu s medicinskim uputama.
"Liječnica donijela zabranu upravljanja vozilom"
"Liječnica je donijela zabranu upravljanja vozilom tom vozaču do završetka liječenja. S njim je obavljen razgovor (osim mene bio je i njegov rukovoditelj - voditelj Tehničke službe), kroz koji je upoznat o važnosti izlječenja te mogućim posljedicama u suprotnom, a tiču se radnog mjesta. Vozač će sada iskoristiti godišnji odmor, a nakon toga bi trebao postupati po uputama liječnice", kazao je Čaljkušić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas