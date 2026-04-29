Vrtić u Slavoniji poskupio sa 128 eura na čak 175 eura po djetetu: Posjetila ga je prosvjetna inspekcija

Roditelji su mjesecima upozoravali na lošu situaciju u vrtiću, a prosvjetna inspekcija sada je potvrdila da su u pravu.
Oglas
Nedostaje velik broj odgojitelja, upisano je previše djece, odgajatelji nemaju adekvatne plaće... Prosvjetna inspekcija Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih potvrdila je ono na što roditelji djece iz Dječjeg vrtića Zvončić u Čepinu već dugo upozoravaju - situacija je katastrofalna, piše Dnevnik.hr.
"U pravu smo! To cijelo vrijeme govorimo da se događa. Samo se potvrdilo sve ono što mi vidimo svaki dan. U takvoj situaciji da idemo s toliko višim cijenama, to je nama neprihvatljivo", poručili su roditelji.
Vrtić grca u problemima
Kako je navela inspekcija, od ukupno 19 zaposlenih odgojitelja u vrtiću, njih čak osam je nestručno za obavljanje poslova odgojitelja, a u ovom trenutku vrtiću nedostaje čak 17 odgojitelja.
"Potrebno je žurno provesti postupak zasnivanja radnog odnosa", stoji u izvješću inspekcije od 24. travnja, u koju je uvid imao DNEVNIK.hr.
Čepinski vrtić ne poštuje ni državne pedagoške standarde predškolskog odgoja. U njega je upisano ukupno 50 djece više od propisanog broja.
Također, navodi se i da plaće zaposlenika vrtića nisu u skladu s propisima jer se nisu primjenjivali određeni koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta. Navedeno je i da je vrtić donio novu odluku o plaćama, ali se na potvrdu čeka suglasnost osnivača - Općine Čepin.
Roditelji šokirani cijenom
Unatoč svim problemima koji muče DV Zvončić, Općina Čepin nedavno je donijela odluku o povećanju cijene vrtića i to sa 128 eura na čak 175 eura po djetetu. Ovom cijenom čepinski vrtić svrstao se među najskuplje u Hrvatskoj.
Šokirani roditelji pokrenuli su peticiju jer će, ako se odluka o poskupljenju ne ukine, neki od njih biti prisiljeni ispisati djecu iz vrtića.
Iz Općine Čabar, kao i načelnik Dražen Tonkovac, o svemu ovome se još nisu izjasnili.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas