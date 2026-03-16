"Točka neiskrenosti"
Vučetić: Izraelu ne smeta poslušna Hrvatska, pa i ako zagovara skrivenu povijest kao na Thompsonovim koncertima
Profesor filozofije Marko Vučetić bio je gost N1 Studija uživo kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o političkim aktualnostima.
Oglas
Marko Vučetić komentirao je nove izjave izraelskog veleposlanika Garyja Korena koji je rekao da se "svatko mora sam baviti svojim tamnim stranama povijesti".
"Točka neiskrenosti"
"To su izjave koje odgovaraju planovima države i ti planovi nisu oni koji se referiraju na povijest i na prošlost. Sadašnjem Izraelu ne smeta Hrvatska koja je poslušna u odnosu na Izrael pa i ako ta Hrvatska zagovara jedan oblik skrivene povijesti koja se nalazi na Thompsonovim koncertima. Thompson je čovjek koji predstavlja ono što Plenković čini u diplomatskim krugovima, a to je poltronstvo prema silnima i pozivanje na prošlost koja nema pravo javnosti. Sve dok se to ne očituje kao koncert koji je blizak i koji je nastao iz prošlosti NDH, a to je prošlost koja je progonila Židove, sadašnji Izrael nema ništa protiv toga jer su se našli na točki neiskrenosti prema onome što se sada zbiva."
"Hrvatska bez stava"
Profesor smatra da Hrvatska nema stav i vanjsku politiku, ali da se tu radi i o pitanju legitimiteta: "Predsjednik Zoran Milanović dobio je legitimitet tri četvrtine hrvatskih građana da govori ono što govori, pa makar taj govor bio blizak bulažnjenju i upotrebi pojmova koji ne odgovaraju političkom i diplomatskom rječniku, ali je izabran od tri četvrtine hrvatskih građana da na simboličkoj razini bude ono što Hrvatska jesti. Plenković taj legitimitet nema i svoj legitimitet je mogao ojačati da surađuje s predsjednikom Milanovićem i da se dogovaraju."
"Imamo predsjednika države koji nema namjeru napustiti teritorij Republike Hrvatske i ne traži moćne političke figure nego bira teme u kojima će se žestoko obrušiti na nepravdu koju on vidi u tom trenutku, ali nije u stanju isti model primijeniti kada se radi o Vladimiru Putinu. Imamo predsjednika koji će unutar granica Hrvatske negdje osjetiti bilo hrvatskog naroda i boriti se za pravdu, negdje će šutjeti. Imamo premijera koji će unutar granica Hrvatske nametati svoju volju umjesto institucionalne volje, a izvan granice će tražiti nekoga kome će se podložiti", dodao je.
"Ban i Zurovec - osobe koje su izdale vrijednosti i istinu"
Komentirao je i prelazak Boške Ban i Darija Zurovca u vladajuću većinu: "Ban i Zurovec su osobe koje su izdale vrijednosti i istinu. Zastupali su jednu tezu prije kave s Plenkovićem, a nakon toga druge. Za Hrvatsku je puno bitnije što se zbiva uoči, za vrijeme i nakon Thompsonovih koncerata, nego od toga hoće li zagrebački prsten imati vlak. Samo ljudi koji su odustali od vlastite ljudskosti će dati prednost ovakvim temama jer smatraju da su bitnije od onoga što su izdali. Zurovec i Ban i svi oni koji su zastupali jednu temu, a nakon formiranja vlasti su odustali od tih teza, su izdajice koje ne pripadaju ljudskom svijetu."
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas