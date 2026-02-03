Za obnovu triju škola u Splitu oko 16,5 milijuna eura

Odlukom Ministarstva financiranje je osigurano za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Ravne Njive – Neslanovac u iznosu od oko 5,5 milijuna eura, za Osnovnu školu Split 3 oko 4,9 milijuna eura, te za dogradnju i rekonstrukciju škole i školske dvorane Osnovne škole Pujanki oko 5,9 milijuna eura.