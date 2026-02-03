Za obnovu triju škola u Splitu oko 16,5 milijuna eura

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo je Gradu Splitu oko 16,5 milijuna eura za obnovu i dogradnju triju osnovnih škola radi uspostave jednosmjenske nastave, izvijestili su u utorak iz splitske Gradske uprave.
Odlukom Ministarstva financiranje je osigurano za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Ravne Njive – Neslanovac u iznosu od oko 5,5 milijuna eura, za Osnovnu školu Split 3 oko 4,9 milijuna eura, te za dogradnju i rekonstrukciju škole i školske dvorane Osnovne škole Pujanki oko 5,9 milijuna eura.
Iz Grada navode da će se realizacijom tih projekata poboljšati prostorni i tehnički uvjeti rada, osigurati dodatni kapaciteti te stvoriti preduvjeti za organizaciju nastave u jednoj smjeni.
„Realizacijom ovih projekata stvorit će se sigurnije, kvalitetnije i uključivije okruženje za učenike i djelatnike osnovnih škola na području Splita“, rekao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
Dodao je kako Grad Split nastavlja ulagati u obrazovnu infrastrukturu s ciljem stvaranja modernih, sigurnih i funkcionalnih škola prilagođenih suvremenim obrazovnim potrebama.
Sredstva su odobrena u okviru poziva „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole – Grupa 1“, koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.
