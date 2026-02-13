Zagrebački Dom zdravlja izgubio natječaj: Klub Marije Selak Raspudić sumnja u namještanje

"Hoće li možda gradonačelnik Tomašević nekoga konačno pozvati na odgovornost ili će opet, ako se ova afera potvrdi, ponavljati kako o tomu ništa nije znao? Hoće li na sljedećoj javnoj nabavi Dom zdravlja Zagreb - Centar uspjeti dobiti natječaj i tako opravdati uložena sredstva u obnavljanje Centra za sistematske preglede? Namještaju li se javne nabave u Gradu Zagrebu privatnim poliklinikama?", upitala je.