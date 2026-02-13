"DVAPUT ZAREDOM"
Zagrebački Dom zdravlja izgubio natječaj: Klub Marije Selak Raspudić sumnja u namještanje
Nakon što je Dom zdravlja Zagreb - Centar dvaput izgubio na natječaju za sistematske preglede koje je naručio Grad za svoje zaposlenike, iz Kluba gradskih zastupnika Marija Selak Raspudić - Nezavisna lista su izrazili sumnju u namještanje privatnim poliklinikama.
Predsjednica Kluba Dragana Turkalj je na konferenciji za novinare ispred Doma zdravlja Zagreb - Centar u Martićevoj ulici rekla da je u siječnju završena javna nabava za uslugu sistematskih pregleda koju je naručio Grad Zagreb za svoje zaposlenike te da se na natječaj javio Dom zdravlja Zagreb - Centar, ali nije dobio posao, nego ga je dobila privatna poliklinika Help.
To isto se, kaže Turkalj, dogodilo i 2023. kad se DZ Zagreb - Centar bio javio na javnu nabavu za istu uslugu sistematskih pregleda, a usluga je ugovorena s jednom drugom privatnom poliklinikom (Medikol).
"Tako imamo dva puta zaredom vrlo sličan scenarij da se javni, gradski novac prelijeva u privatne džepove, u džepove privatnih poliklinika", upozorila je Turkalj.
Rekla je da je na javnoj nabavi 2023. Dom zdravlja Zagreb - Centar poslao nešto skuplju ponudu od one najjeftinije, a ove godine "scenarij je malo promijenjen" pa Dom zdravlja Zagreb - Centar nije uspio predati cjelovitu dokumentaciju - nedostajao im je troškovnik za uslugu ultrazvuka štitnjače.
Podsjetila je da je upravo u zgradi Doma zdravlja Zagreb - Centar zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević 2022. ponosno otvorio Centar za sistematske preglede i hvalio se time kako će se oni sada moći obavljati u jednoj gradskoj ustanovi.
Hoće li odgovarati netko iz DZ Zagreb - centar?
Za to vrijeme, kaže Turkalj, zastupnica Možemo!, vladajuće stranke u Gradu, Ivana Kekin za to isto javno proziva Vladu i optužuje ju da pretače javni, državni novac u džepove privatnih poliklinika. I mi takvo propitivanje podržavamo, ali smatramo licemjernim da oni koji prozivaju državu, a na vlasti su u gradu, u gradu čine isto, naglasila je.
Turkalj je poručila da je u tome najvažnije pitanje odgovornosti te upitala hoće li predsjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja Zagreb - Centar, koja je ujedno i mentorica Kekin, odgovarati za to što Dom zdravlja nije bio u stanju ispuniti prijavu.
"Hoće li možda gradonačelnik Tomašević nekoga konačno pozvati na odgovornost ili će opet, ako se ova afera potvrdi, ponavljati kako o tomu ništa nije znao? Hoće li na sljedećoj javnoj nabavi Dom zdravlja Zagreb - Centar uspjeti dobiti natječaj i tako opravdati uložena sredstva u obnavljanje Centra za sistematske preglede? Namještaju li se javne nabave u Gradu Zagrebu privatnim poliklinikama?", upitala je.
Gradska zastupnica Milka Rimac Bilušić rekla je da dugovi zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Grad Zagreb premašuju 31 milijun eura, a u tom dugu Dom zdravlja Zagreb - Centar sudjeluje s udjelom od oko 20 posto. Dugovi Doma zdravlja Zagreb - Centar premašuju šest milijuna eura. Kaže da je istovremeno u gradskom proračunu za saniranje dugova zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Grad planirano 3,7 milijuna eura za ovu godinu.
"Je li ovo nova afera kojoj ćemo svjedočiti ili je riječ o izrazitoj nesposobnosti upravljanja zdravstvenim sustavom u Gradu Zagrebu?", upitala je Rimac Bilušić.
