Kekin: Bolesnike se liječi skuplje i lošije, a deseci milijuna eura odlaze HDZ-ovim pajdašima u privatnom zdravstvu

Prema njezinim riječima, Medikol je od 2007. primio stotine milijuna eura iz javnog sustava i godinama je bio jedini pružatelj PET/CT pretraga. Bolnicama u vrijeme vlade Ive Sanadera nije bilo dopušteno nabavljati vlastite uređaje, dok je SDP 2012. kupio jedan aparat za javno zdravstvo. U deset godina mandata premijera Plenkovića, rekla je, za javni sustav nabavljen je samo jedan PET/CT uređaj, i to 2025. za 2,8 milijuna eura.