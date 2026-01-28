Oglas

kritika zdravstva

Kekin: Bolesnike se liječi skuplje i lošije, a deseci milijuna eura odlaze HDZ-ovim pajdašima u privatnom zdravstvu

author
Hina
|
28. sij. 2026. 16:03
Ivana Kekin
Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo Ivana Kekin (Možemo!) rekla je u srijedu da HZZO svake godine desetke milijuna eura isplaćuje privatnim poliklinikama bliskima HDZ-u za PET/CT pretrage, iako bi država za manje od devet milijuna eura mogla kupiti potrebne uređaje.

"Za par mjeseci davanja Medikolu možemo kupiti sve potrebne aparate za cijelu Hrvatsku i koristiti ih dvoznamenkasti broj godina", rekla je Kekin na konferenciji za medije posvećenoj novim ugovorima HZZO-a s privatnim zdravstvenim ustanovama.

Dodala je da je za adekvatnu pokrivenost stanovništva potrebno ukupno pet PET/CT uređaja, od čega javnom sustavu trenutačno nedostaju tri.

Navela je da je HZZO samo prošle godine privatnoj poliklinici Medikol isplatio više od 20 milijuna eura za PET/CT pretrage, a da je i za 2026. ugovorena ista vrijednost. "Na čemu se temelji ta ljubav HDZ-a i Medikola, pitanje je za Andreja Plenkovića", dodala je.

Prema njezinim riječima, Medikol je od 2007. primio stotine milijuna eura iz javnog sustava i godinama je bio jedini pružatelj PET/CT pretraga. Bolnicama u vrijeme vlade Ive Sanadera nije bilo dopušteno nabavljati vlastite uređaje, dok je SDP 2012. kupio jedan aparat za javno zdravstvo. U deset godina mandata premijera Plenkovića, rekla je, za javni sustav nabavljen je samo jedan PET/CT uređaj, i to 2025. za 2,8 milijuna eura.

Kekin je kao sličan primjer navela Radiochirurgiju Dragana Schwarza, bivšeg HDZ-ova državnog tajnika, kojoj je HZZO prošle godine isplatio 23 milijuna eura, dok su postupci za 2026. ugovoreni u vrijednosti 14 milijuna eura. Spomenula je i ugovore s ustanovama povezanim s Draganom Primorcem, vrijedne gotovo osam milijuna eura.

"Naše bolesnike liječi se skuplje i lošije, a desetke milijuna eura odlazi odabranim HDZ-ovim pajdašima u privatnom zdravstvu", upozorila je Kekin. Dodala je da Hrvatska ima jednu od najviših stopa smrtnosti od onkoloških bolesti u Europskoj uniji, uz iznadprosječne troškove liječenja, dok pacijenti često primaju naknade od 300 do 400 eura.

Poručila je da odgovornost za takvu politiku snosi premijer Andrej Plenković i HDZ, te da su svi ministri zdravstva u njihovim mandatima nastavili poslovanje s privatnim zdravstvenim ustanovama na isti način. Kekin je istaknula da se ovakav model ugovaranja skupih zdravstvenih usluga, posebno u onkologiji, legalizirao još 2007. godine i da nastavlja štetiti građanima Hrvatske. 

Teme
HZZO Medikol Možemo andrej plenković ivana kekin zdravstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
