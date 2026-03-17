ORAŠASTA INTERVENCIJA

Zagrebački vatrogasci nakon "pregovora" spasili vjevericu: Koko, želimo ti mirnije avanture

17. ožu. 2026. 08:00
Zagrebački vatrogasci na svom su Facebook profilu izvijestili o neuobičajenoj intervenciji koju su imali sinoć.

Naime, s drveta su "spasili" Koku, crvenu vjevericu koja je pobjegla vlasnici i odlučila, kako su naveli, malo istražiti visine Štrosa.

Vatrogasci su, nakon uspješnog "pregovaranja" uspjeli spasiti vjevericu i vratiti je vlasnici.

"Danas predvečer smo imali jednu pomalo… orašastu intervenciju.

Pomogli smo Koku. Koku? Da — crvenoj vjeverici pod imenom Koko koja je odlučila malo istražiti visine Štrosa i pobjegla svojoj zabrinutoj vlasnici na drvo.

Nakon kratkog “pregovaranja” i taktičkog pristupa ljestvama, Koko je uspješno spašena te sigurno vraćena na tlo — i u vlasničino naručje.

Koko, želimo ti mirnije avanture i manje planinarenja po gradskom zelenilu.

Isprike na lošijim fotografijama — slikane su, naime, digitronom", objavila je na svom Facebook profilu Vatrogasna postrojba Zagreb.

