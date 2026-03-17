Zagrebački vatrogasci nakon "pregovora" spasili vjevericu: Koko, želimo ti mirnije avanture

Zagrebački vatrogasci na svom su Facebook profilu izvijestili o neuobičajenoj intervenciji koju su imali sinoć.
Naime, s drveta su "spasili" Koku, crvenu vjevericu koja je pobjegla vlasnici i odlučila, kako su naveli, malo istražiti visine Štrosa.
Vatrogasci su, nakon uspješnog "pregovaranja" uspjeli spasiti vjevericu i vratiti je vlasnici.
"Danas predvečer smo imali jednu pomalo… orašastu intervenciju.
Pomogli smo Koku. Koku? Da — crvenoj vjeverici pod imenom Koko koja je odlučila malo istražiti visine Štrosa i pobjegla svojoj zabrinutoj vlasnici na drvo.
Nakon kratkog “pregovaranja” i taktičkog pristupa ljestvama, Koko je uspješno spašena te sigurno vraćena na tlo — i u vlasničino naručje.
Koko, želimo ti mirnije avanture i manje planinarenja po gradskom zelenilu.
Isprike na lošijim fotografijama — slikane su, naime, digitronom", objavila je na svom Facebook profilu Vatrogasna postrojba Zagreb.
