Zagrepčane u dva ujutro probudio požar, izgorjelo više automobila

S obzirom da je vatrogasce požar dočekao u već razbuktaloj fazi, došlo je i do oštećenja prozora i roleta na nekoliko stanova u prizemlju i na 1. katu stambene zgrade tako da su policajci i vatrogasci, govore nam upućeni u problematiku, obišli sve stanove kako bi se uvjerili da nema ozlijeđenih.