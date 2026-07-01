Vrbani
Zagrepčane u dva ujutro probudio požar, izgorjelo više automobila
Vatrogasci su zaustavili širenje vatre, očevid treba otkriti je li riječ o podmetanju ili kvaru
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Pod nerazjašnjenim okolnostima noćas je u zagrebačkim Vrbanima došlo do požara u kojem su oštećena tri automobila kao i pročelje zgrade, piše Jutarnji list.
Nešto prije 2 sata noćas građani su odaslali dojave o plamtećim vozilima u Lopatinečkoj ulici na telefone hitnih dežurnih službi. Po dolasku na mjesto intervencije vatrogasci su se odmah uhvatili u koštac s buktinjom te spriječili njezino daljnje širenje.
Požar je značajno oštetio dva vozila marke Subaro od kojih je jedan zagrebačkih oznaka a drugi stranih te BMW zagrebačkih tablica.
S obzirom da je vatrogasce požar dočekao u već razbuktaloj fazi, došlo je i do oštećenja prozora i roleta na nekoliko stanova u prizemlju i na 1. katu stambene zgrade tako da su policajci i vatrogasci, govore nam upućeni u problematiku, obišli sve stanove kako bi se uvjerili da nema ozlijeđenih.
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