VOJNA PARADA
Što francuski mediji pišu o mimohodu u Parizu? Kruže četiri glasine...
Dok u Hrvatskoj buja novi sukob Vlade i predsjednika Republike oko slanja dvadesetak pripadnika Oružanih snaga na tradicionalni vojni mimohod u Pariz 14. srpnja, povodom tamošnjeg najvećeg državnog praznika Dana pada Bastille, francuski mediji zasad ne pišu puno ni o samoj paradi. A sukob koji je ista izazvala u Hrvatskoj ne spominju. Zasad.
Dva najutjecajnija francuska dnevna lista, Le Monde i Le Figaro u posljednje vrijeme Hrvatsku su spominjali u posve drugačijim pričama. Konzervativni Le Figaro prije tri dana objavio je reportažu o Čigoču "europskoj prijestolnici roda", kako je selo u Lonjskom polju nazvao taj francuski dnevnik. Le Monde je, pak, nedavno donio reportažu iz Omišlja na Krku o tamošnjem naftnom terminalu pod naslovom "Hrvatska želi postati energetsko središte kako bi oslobodila Srednju Europu ovisnosti o ruskoj nafti i plinu".
Francuski mediji pišu i o nastupima hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u nogometu, ali o ovdašnjem političkom sporu oko mimohoda u Parizu - ni riječi.
Parada "Strateško buđenje Europe"
Zbog samog konteksta ovogodišnjeg mimohoda za neke spornog u svjetlu neformalne Koalicije voljnih koju će tamo okupiti, zanimljivo je što o tome pišu francuski mediji.
"Tema ovogodišnje vojne parade povodom Dana Bastille nazvana je "Strateško buđenje Europe" i predstavit će francuske oružane snage i njene europske saveznike. Bit će to veća, moćnija i modernija parada od rannijih", citirao je Le Monde generala Loïca Mizona, vojnog guvernera Pariza.
Brojke koje je objavilo francusko Ministarstvo obrane kazuju da će u mimohodu sudjelovati 6.686 vojnika i vojnikinja, 299 vojnih vozila, 90 zrakoplova, 32 helikoptera i 193 konja francuske Republikanske garde.
Dan prije mimohoda sastanak Koalicije voljnih
Le Monde također podsjeća kako je francuski predsjednik Emmanuel Macron, kojemu će ovo biti deseta i posljednja parada u ulozi domaćina, pozvao civilne i vojne predstavnike 35 zemalja iz tzv. Koalicije voljnih koju su lani okupili njegova zemlja i Ujedinjeno Kraljevstvo. Bit će tamo i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i general Alexus Gregory Grynkewich, glavni zapovjednik savezničkih snaga NATO-a.
A dan uoči mimohoda, Macron će upriličiti sastanak predstavnika zemalja Koalicije voljnih koji će doći u Pariz.
Koje su zemlje u Koaliciji voljnih
Na sastanku Koalicije voljnih u Parizu 6. siječnja ove godine bili su predstavnici 35 zemalja. Abecednim redom to su: Albanija, Australija, Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Crna Gora, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Japan, Kanada, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Novi Zeland, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Španjolska, Švedska, Turska, Ukrajina i Ujedinjeno Kraljevstvo.
U medijima se spominje 37 zemalja, ali to je brojka s predstavnicima Europske unije i NATO-a.
Le Figaro piše da će vojni mimohod biti "spektakularan i izrazito vojni, drugačiji od ranijih mirnodopskih ceremonija".
"Za Francuze i naše saveznike ova vojna parada mora biti opipljiv dokaz uloženih napora", kazao je general Mizon misleći na masovnost ovogodišnje parade i puno više oružja i vojne tehnike na njoj.
Vojni dužnosnici demantiraju glasine
Pripreme za vojni mimohod u Parizu prate i glasine o kojima piše Le Parisien tvrdeći da su plasirane s "nekoliko proruskih računa na društvenim mrežama". Te glasine kažu da će umjesto francuske himne, Marseljeze, biti odsvirana samo Oda radosti, himna Europske unije; da će na mimohodu marširati 10 tisuća ukrajinskih vojnika i da će nebom iznad Pariza letjeti ukrajinski borbeni avioni. Također se tvrdi da će umjesto francuskih vojnika ondje marširati "europska vojska".
Le Parisien prenosi odgovore francuskog Ministarstva obrane i vojnih dužnosnika koji su demantirali spomenute glasine dostavivši službeni program ceremonije.
"U tom programu se ne spominje europska himna Oda radosti. Ceremonija će započeti službenim zvukom vojne trube Aux Champs nekon čega slijedi Marseljeza. (...) Deset tisuća ukrajinskih vojnika neće marširati Elizejskim poljanama. Sve skupa neće toliko vojnika ni sudjelovati u mimohodu."
"Europska vojska neće marširati jer - ne postoji"
Preostale dvije glasine opovrgnuo je general Mizon u ime organizatora.
"Parada će započeti tradicionalnim preletom akorbatske grupe francuskog vojnog zrakoplovstva praćenom s dva Miragea 2000 kojima će pilotirati francuski časnici s ukrajinskim pripravnicima na stražnjim sjedalima. A europska vojska neće marširati iz vrlo jednostavnog razloga: ona ne postoji. Međutim, bit će tamo izlaslanstva oružanih snaga savezničkih zemalja, uključujući većinu zemalja EU-a, koje će marširati iza svojih zastava", kazao je.
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