Što francuski mediji pišu o mimohodu u Parizu? Kruže četiri glasine...

Na sastanku Koalicije voljnih u Parizu 6. siječnja ove godine bili su predstavnici 35 zemalja. Abecednim redom to su: Albanija, Australija, Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Crna Gora, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Japan, Kanada, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Novi Zeland, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Španjolska, Švedska, Turska, Ukrajina i Ujedinjeno Kraljevstvo.

U medijima se spominje 37 zemalja, ali to je brojka s predstavnicima Europske unije i NATO-a.