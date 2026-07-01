Vremenska prognoza
Meteoalarm na najvišem stupnju: Stiže hladna fronta i nevrijeme uz olujni vjetar, tuču i bujice!
Suho je jutros diljem Hrvatske, i barem dijelom sunčano. U mnogim mjestima ima umjerene naoblake, lokalno i pojačane.
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U nastavku srijede prevladavat će uglavnom suho tijekom prijepodneva, no već oko sredine dana treba računati na nestabilnosti.
Poslijepodne će pljuskovi praćeni grmljavinom biti sve češća pojava u unutrašnjosti, lokalno mogu biti izraženiji.
Navečer sa sjeverozapada jače pogoršanje, naglo će zapuhati vjetar sjevernog smjera, prolazno s olujnim udarima, pri čemu će pljuskova biti i na sjevernom Jadranu, u noći i u Dalmaciji.
Sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda na najvišem je stupnju i upozorava na nevrijeme, bujice, olujne udare vjetra i tuču s dolaskom hladne fronte sa sjeverozapada.
Četvrtak će isto biti nestabilan, često s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno izraženijim, osobito duž Jadrana i uz Jadran. Poslijepodne će se postupno razvedravati sa sjeverozapada. Uz vjetar sjevernog smjera, posvuda će osvježiti.
Od petka posvuda stabilnije i sunčanije.
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