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Vremenska prognoza

Meteoalarm na najvišem stupnju: Stiže hladna fronta i nevrijeme uz olujni vjetar, tuču i bujice!

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Tea Blažević
|
01. srp. 2026. 07:10
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ne diraj
Vanja Siljak/Crometeo

Suho je jutros diljem Hrvatske, i barem dijelom sunčano. U mnogim mjestima ima umjerene naoblake, lokalno i pojačane.

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U nastavku srijede prevladavat će uglavnom suho tijekom prijepodneva, no već oko sredine dana treba računati na nestabilnosti.

Poslijepodne će pljuskovi praćeni grmljavinom biti sve češća pojava u unutrašnjosti, lokalno mogu biti izraženiji.

Navečer sa sjeverozapada jače pogoršanje, naglo će zapuhati vjetar sjevernog smjera, prolazno s olujnim udarima, pri čemu će pljuskova biti i na sjevernom Jadranu, u noći i u Dalmaciji.

Sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda na najvišem je stupnju i upozorava na nevrijeme, bujice, olujne udare vjetra i tuču s dolaskom hladne fronte sa sjeverozapada. 

Četvrtak će isto biti nestabilan, često s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno izraženijim, osobito duž Jadrana i uz Jadran. Poslijepodne će se postupno razvedravati sa sjeverozapada. Uz vjetar sjevernog smjera, posvuda će osvježiti. 

Od petka posvuda stabilnije i sunčanije. 

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