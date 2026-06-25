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neočekivana gošća

FOTO / Zagrepčanima se zmija uvukla u kuću, evo gdje su je pronašli i o kojoj je vrsti riječ

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25. lip. 2026. 13:45
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Zmija u kući
Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec

Stanovnike jedne kuće u zagrebačkim Gračanima iznenadila je neočekivana gošća – zmija koja se uvukla u dom i na kraju sakrila u ormar.

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Na intervenciju su stigli djelatnici Dumovca, koji su bjeloušku sigurno uklonili iz kuće i vratili u prirodno stanište:

"Zmija u ormaru!

Ne uzorak! Prava pravcata!

Naš Infocentar za izgubljene i pronađene životinje primio je dojavu da je u jednu kuću u Gračanima ušla zmija.

Ljudi su pozorno motrili kuda se kreće. Bila je u sobi kraj ladica, pa se zavukla ispod kreveta i na kraju završila u ormaru.

Naš Dalibor, kolega iz terenske službe, došao je na prijavljenu adresu u najkraćem roku. Odmah je uočio neželjenu gošću, ulovio je i iznio iz kuće u platnenoj vreći. U pitanju je bila bjelouška.

Pronašao joj je dobro mjesto u prirodi i pustio je. Našavši se u nepoznatoj situaciji koja joj se činila kao da je ugrožava, zmija se pravila mrtva. Bjelouškama je to uobičajena taktika za odvraćanje predatora od napada.

Tek kad se Dalibor malo udaljio, odgmizala je u nepoznato", napisali su na Facebooku iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec.

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bjelouška zmija u kući

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