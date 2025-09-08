polutvrda kohabitacija
Zaoštrava li se opet odnos Plenkovića i Milanovića?
Ne tako davno predsjednik Vlade Andrej Plenković govorio je za predsjednika Republike Zorana Milanovića da je "štetočina", "karijes s Pantovčaka", "notorni lažljivac", "iskompleksirani luzer", "putinofil", a lani ga je ponajviše nazivao "kršiteljem Ustava". Ne tako davno predsjednik Republike Zoran Milanović nazivao je predsjednika Vlade Andreja Plenkovića "komunističkim gojencem", "udbašem druge generacije", "kumom kriminala u Hrvatskoj", "pedesetogodišnjom narikačom", a prezime mu je preinačio u "Udbašenković".
Zimus, u vrijeme predsjedničkih izbora, njihov je verbalni sukob bio u punom zamahu. Kada je Milanović premoćno osvojio drugi predsjednički mandat pobijedivši u drugom krugu izbora HDZ-ovog kandidata Dragana Primorca, izostala je Plenkovićeva čestitka. Na njegovu inauguraciju u veljači nije došao nitko iz Vlade i činilo se tada da se nastavlja tvrda kohabitacija.
Proljetos deeskaliralo
No potom je nastupilo zatišje, a ubrzo potom i naznake zatopljivanja, odnosno deeskalacije njihovog odnosa, kako nam je to u ožujku rekao komunikacijski stručnjak Krešimir Macan. Počelo se govoriti o nastavku naprasno prekinute suradnje, o održavanju sjednice Vijeća za obranu, koju nije bila održana više od tri godine i napretku u dogovoru oko imenovanja niza veleposlanika.
Početkom ožujka telefonski su razgovarali uoči izvanrednog sastanka Europskog vijeća na temu rata u Ukrajini, što je bio njihov prvi razgovor nakon deset mjeseci. Već koncem travnja zajedno su bili na komemoraciji u Jasenovcu. Potom se 1. svibnja u Okučanima na obljetnici "Bljeska" opet susreli i rukovali, a okupljeni su to popratili pljeskom.
"Mislim da ćemo zaboraviti na tvrdu kohabitaciju. Čim idu zajedno i razgovaraju, nema velike podjele i to je dobra stvar", ocijenio je tada na N1 komunikacijski stručnjak Petar Tanta.
Ubrzo je bila održana i sjednica Vijeća za obranu na kojoj su nakon tri i pol godine Milanović i Plenković bili za istim stolom.
Blago zaoštravanje
U srpnju su Vlada i predsjednik razmijenili popise s kandidatima a za upražnjena veleposlanička mjesta. No u srpnju je ponovno zaiskrilo, ali ni približno onako kao nekad. Nakon što je Milanović izjavio da nema opravdanja za izostanak dijaloga zapadnih lidera s Rusijom, Plenković je nazvao "sramotom hrvatskog javnog prostora i političke scene" što Milanović već tri godine "više zagovara stav Kremlja nego Hrvatske".
Sredinom kolovoza Milanović je bez ranije uobičajenih teških riječi poručio putem Facebooka da "Vlada nije ovlaštena gurati Hrvatsku u nekakve nove koalicije koje bi mogle podrazumijevati sudjelovanje hrvatskih vojnika u ratu u Ukrajini". Na to mu je Plenković uzvratio, također bez ranije uobičajenih teških riječi, kazavši da "izmišlja tezu o tome da netko šalje hrvatske vojnike u Ukrajinu".
Prošloga tjedna Plenković je ipak zaoštrio izjave o Milanoviću. Odgovarajući na novinarsko pitanje o odgovornosti Vlade za stvaranje atmosfere netrpeljivosti u društvu, kazao je: "Dio ljudi vjeruje, nažalost, proruski orijentiranom predsjedniku koji je nažalost dva put dobio podršku hrvatskih građana. (…) Atmosferu netrpeljivosti u hrvatskom društvu je izvorno inspirirao Milanović."
Ipak je to bilo puno blaže u odnosu na ranija verbalna prepucavanja.
"Dogovaraju se oko bitnih stvari"
Jesu li to ipak znaci popuštanja "primirja" između premijera i predsjednika te treba li očekivati ponovnu eskalaciju njihovog odnosa, pitali smo Krešimira Macana.
"Ja to više tumačim kao neko njihovo verbalno 'peckanje'. Čini se da se dogovaraju oko bitnih stvari, oko veleposlaničkih mjesta, a nedavno su se složili i oko predstojnika Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost. Zajedno su odradili i vojni mimohod, odrađeno je još puno međusobnih stvari, a ovo su samo sitna peckanja", smatra naš sugovornik.
Ono što je realizirano, a proizašlo je iz odnosa premijera i predsjednika, Macan ipak smatra značajnijim u odnosu na ono oko čega postoje njihove međusobne tenzije.
"Sada na red dolaze prave teme"
Ta je tenzija, u prvom redu, oko odnosa prema ratu u Ukrajini i eventualnom angažmanu hrvatskih vojnika u njemu.
"Njihov rat oko toga još traje, ali optimističan sam. A vidi se i Milanovićev stav oko događaja ovoga ljeta u koje se nije puno petljao. On s vremena na vrijeme pokaže stav, ali ne zaoštrava ga. Ode u Šibenik na 'Fališ' ali tamo ništa ne govori", ističe Macan.
Stoga ne očekuje ni njihove sukobe onog intenziteta kakvi su bili donedavno.
"Mislim da povratka na tvrdu kohabitaciju neće biti, ali 'ajmo vidjeti hoće li biti dogovora oko veleposlanika i kako će biti najesen, kad krenu ozbiljne teme. Ovo ljetos ipak je bila sezona kiselih krastavaca. Nakon godišnjih odmora na red dolaze prave teme. Tada ćemo vidjeti hoće li biti novog zaoštravanja među njima", kazao je Macan.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare