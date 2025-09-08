Zaoštrava li se opet odnos Plenkovića i Milanovića?

U srpnju su Vlada i predsjednik razmijenili popise s kandidatima a za upražnjena veleposlanička mjesta. No u srpnju je ponovno zaiskrilo, ali ni približno onako kao nekad. Nakon što je Milanović izjavio da nema opravdanja za izostanak dijaloga zapadnih lidera s Rusijom, Plenković je nazvao "sramotom hrvatskog javnog prostora i političke scene" što Milanović već tri godine "više zagovara stav Kremlja nego Hrvatske".