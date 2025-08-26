U tišini pao dogovor Plenkovića i Milanovića: "To se tiče i nacionalne sigurnosti"

"Apsolutno podržavam i pozdravljam ovo suglasje predsjednika i premijera. To je u skladu sa Ustavom, ali to je odgovorno jer to se tiče i naše nacionalne sigurnosti. Što se tiče gospodina Franjića, on je izuzetno korektan i izuzetno profesionalan. Nema repova iza njega i u konačnici je on dio kontinuiteta", rekao je Mišel Jakšić (SDP), član saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost.