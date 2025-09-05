Soldirani s Ukrajinom
Plenković opet o Milanoviću, a opleo i po oporbi: "Oni su u kaosu, konfuziji i knockdownu"
U povodu obilježavanja Dana Virovitičko-podravske županije, predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanoj sjednici Županijske skupštine. Obišao je i novouređeni Stacionar za palijativnu skrb Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije.
Nakon sjednice premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije.
Komentirao je odluku Hrvatske da neće slati vojnike u Ukrajinu: "Pozicija Vlade je jasna već godinama, to što ste imali Milanovića koji je dvije godine govorio Hrvatima da su Vlada i Sabor spremni to činiti, je neistina."
Kako će Hrvatska pomagati Ukrajini?
Kako će Hrvatska nastaviti pomagati Ukrajini? "Za razliku od Milanovića koji godinama ima prorusku politku i retoriku, mi smo kao zemlja i Vlada solidarni s Ukrajinom. Do sada smo dali Ukrajini 14 paketa vojne pomoći i s tom pomoći ćemo nastaviti. Nije slanje vojnika jedini način pomoći Ukrajini", kaže Plenković.
Komentirao je i najavljeni prosvjed branitelja u Šibeniku i Milanovićev odlazak na festival: "Svatko u Hrvatskoj ima pravo govoriti i organizirati svoje projekte. I branitelji i oni koji rade festivale živjet će paralelno u Hrvatskoj kao dosad. Branitelji su rekli da im je drago ono što sam ja rekao vezano uz Thompsonovu pjesmu, a to je da će ona biti tu i da ju nitko neće sankcionirat ni mijenati. Branitelji mogu imati svoj ukus, a netko na festivalu ima svoj program."
Plenković se osvrnuo i na Mostovo pokretanje opoziva HDZ-ove ministrice Nine Obuljen Koržinek: "Ta inicijativa koju SDP neće podržati najbolje govori o političkom kaosu u kojem se oporba, i lijevo i desnije od nas, nalazi. U totalnoj su konfuziji i knockdownu. Most je nesretnim slučajem preživio u Sinju, što je loše za Sinjane, ali što možemo. Ta će inicijativa propasti i ići ćemo dalje. Čim mi dolazi nešto od Mosta oduševljen sam da podržim to, to je prvo što napravim ujutro."
Odgovorio Brnabić
Premijer je komentirao reakciju Ane Brnabić nakon njegove izjave da je Srbija na rubu građanskog rata: "Rekao sam da mi ne izazivamo takav scenarij nego da kao zabrinuti susjedi promatramo. Kažemo stvari onakve kakve jesu, nemam koristi od toga da kažem kako je sve super i fantastično. Scenarij da Hrvatska priželjkuje loše stvari Srbiji je smiješan. Mi smo ti koji želimo pomoći našim susjedima da idu naprijed, a naprijed je članstvo u EU-u."
