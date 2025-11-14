Zašto je Hrvatska na europskom dnu po deviznim pričuvama te je li to problematično?

"Kada je ljeti s turistima stizala i velika hrpa eura, onda bi cijena eura kod nas pala zbog velike ponude i male potražnje. Najesen i krajem godine, kada se plaćaju krediti u inozemstvu, potražnja za eurima bila bi velika, a ponuda manja pa je tečaj eura išao na 10 kuna. Kako se ne bi događalo da ljeti bude prevelik pad tečaja eura, onda bi te eure otkupljivao HNB i stavljao u trezor. A kad ujesen potražnja bude veća od ponude i ponestane eura, onda bi središnja banka te eure iz trezora prodavala na tržištu i tako čuvala stabilnost tečaja."