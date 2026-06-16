'POSTOJI STALNA POTREBA'
Borba protiv nepropisnog parkiranja: Zagreb nabavlja gotovo 20 tisuća novih stupića
Za metalne stupiće predviđeno je 1,83 milijuna eura, dok je za elastične stupiće rezervirano dodatnih 560 tisuća eura.
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Gotovo 20 tisuća stupića i elemenata zaštitnih ograda koji će se tijekom naredne dvije godine postavljati diljem Zagreba kako bi se spriječilo nepropisno parkiranje, zaštitili pješaci i onemogućio prolazak vozila na površine kojima ne bi smjela prometovati. Želi to nabaviti Grad Zagreb za 2,39 milijuna eura bez PDV-a, a posao je podijeljen u dvije grupe; metalne i elastične stupiće, pišu Mateja Šobak i Nikolina Orešković za Večernji list.
Najveći dio nabave odnosi se na klasične metalne stupiće kakvi se već godinama postavljaju uz nogostupe, trgove, pješačke zone i druge javne površine. Prema troškovniku, Grad planira nabaviti 12.060 fiksnih metalnih stupića s grbom Grada Zagreba. Uz njih će se kupiti i 830 stupića s mehanizmom za vađenje koji se po potrebi mogu ukloniti radi prolaska vozila ili održavanja.
Nabava uključuje i 400 vatrogasnih stupića koji omogućuju pristup interventnim službama, 800 stupova za pješačke ograde, 700 stupova s varenim prečkama te 1.660 spojnih letvi za zaštitne ograde koje se najčešće postavljaju uz parkove, zelene površine i pješačke koridore. Drugu grupu čine elastični stupići kakvi se posljednjih godina sve češće mogu vidjeti uz biciklističke staze, prometne trake i rubove kolnika. Predviđena je nabava 3.000 sivih i 300 narančastih elastičnih stupića, kao i pripadajuće opreme za njihovu montažu.
Ukupno je, tako, predviđena nabava 19.750 stupića i elemenata ograda koji će se koristiti na području cijelog Zagreba. Iz dokumentacije natječaja koji će Grad tek raspisati proizlazi da Zagrebačke ceste, koje održavaju prometnu signalizaciju u gradu, svakodnevno zaprimaju nove zahtjeve za postavljanje stupića. Dio njih postavlja se prema novim prometnim rješenjima i odlukama gradskih službi, dok se dio koristi za zamjenu postojećih oštećenih ili dotrajalih stupića.
Navodi se i kako se obnova, održavanje i postavljanje stupića provodi na području svih gradskih četvrti te da postoji stalna potreba za novim količinama. Stupići se prvenstveno koriste kako bi se spriječilo parkiranje automobila na nogostupima, zaštitili pješaci te onemogućio prolazak vozila na mjestima gdje je to zabranjeno.
Budući da nije moguće unaprijed znati na kojim će lokacijama i u kojim količinama biti potrebni novi stupići, s odabranim ponuditeljima sklopit će se okvirni sporazum. To znači da se svih gotovo 20 tisuća komada opreme neće postaviti odjednom, nego će se naručivati i ugrađivati sukcesivno, prema potrebama na terenu.
Za metalne stupiće predviđeno je 1,83 milijuna eura, dok je za elastične stupiće rezervirano dodatnih 560 tisuća eura. Pojedinačne isporuke morat će se izvršavati u roku od najviše 30 dana od zaprimanja narudžbe. Hoće li svih gotovo 20 tisuća komada u konačnici završiti na ulicama, ovisit će o stvarnim potrebama grada.
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