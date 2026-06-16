Borba protiv nepropisnog parkiranja: Zagreb nabavlja gotovo 20 tisuća novih stupića

Gotovo 20 tisuća stupića i elemenata zaštitnih ograda koji će se tijekom naredne dvije godine postavljati diljem Zagreba kako bi se spriječilo nepropisno parkiranje, zaštitili pješaci i onemogućio prolazak vozila na površine kojima ne bi smjela prometovati. Želi to nabaviti Grad Zagreb za 2,39 milijuna eura bez PDV-a, a posao je podijeljen u dvije grupe; metalne i elastične stupiće, pišu Mateja Šobak i Nikolina Orešković za Večernji list.