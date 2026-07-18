NE BAŠ MALI IZNOSI
Znate li koliku ćete kaznu platiti ako nepropisno parkirate, a "pauk" vam odnese vozilo? Cijene nisu svuda iste
Gradovi, čak i oni manji, postali su krcati automobilima i drugim vozilima pa je i pronalazak mjesta za parkiranje postao svojevrsna bitka čiji pozitivan ishod više ne jamči ni posjedovanje uredne pretplatne parkirališne karte.
Dijelom stoga, a dijelom i zbog prometne nekulture ili neznanja, vozila se često mogu vidjeti parkirana i na mjestima gdje to nije dozvoljeno.
Zakon o sigurnosti prometa na cestama u članku 78. općenito kaže kako "vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu na kojem bi ono ugrožavalo sigurnost drugih sudionika u prometu ili predstavljalo smetnju za normalan tok prometa ili kretanje pješaka".
Gdje se ne smije parkirati
Članak 82. istog Zakona konkretnije navodi gdje to vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo.
Među ostalima, ta "zabranjena" mjesta su: obilježeni pješački prijelazi i prijelazi biciklističke staze preko kolnika; prijelazi ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini; željezničke ili tramvajske pruge; raskrižja; tuneli, mostovi i podvožnjaci; nepregledni prijevoji i zavoji; biciklističke staze ili trake; obilježena stajališta za vozila javnog prijevoza putnika; nogostupi i pješačke zone; kolni ulazi u zgrade, skloništa, dvorišta i garaže; iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizaciju; mjesta rezervirana za vozila opskrbe; vatrogasni i drugi komunalni i javni prolazi i prilazi; mjesta rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditetom...
Osnovne kazne od 30 do 90 eura
Isti zakon propisuje minimalnu novčanu kaznu u iznosu od 30 eura za nepropisno parkiranje na navedenim mjestima, osim za parkiranje na mjestima koja su namijenjena parkiranju vozila osoba s invaliditetom. U tom slučaju propisana kazna iznosi 90 eura.
Osim toga, za parkiranje na pješačkom prijelazu i prostoru unutar pet metara sa svake strane prijelaza te za parkiranje na vatrogasnom prilazu, uz novčanu kaznu prekršitelj će dobiti i dva negativna boda. Naravno, tu kaznu može izreći samo policija, ne i komunalni redari.
Osim minimalnih iznosa kazni propisanih Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, svaka jedinica lokalne samouprave može dodatno propisati pojedine kazne odlukom o komunalnom redu. Pa su, prema portalu Osiguraj.hr, kazne za parkiranje na nogostupu u rasponu od 30 do 60 eura, za parkiranje na autobusnoj ili tramvajskoj stanici, u zonama zabrane zaustavljanja i na zelenim površinama i do 130 eura, a kazne za parkiranje na vatrogasnom prilazu dosežu i do 260 eura.
U Zagrebu i Rijeci 66 eura, u Osijeku 100
U većini slučajeva, za nepropisno parkiranje moguća je i intervencija pauk-službe, odnosno premještanje vozila na čuvani deponij. Tada se uz plaćanje propisane kazne plaća i odvoz vozila - u Zagrebu, primjerice, od 66 do 106 eura, ovisno o veličini vozila, ali i ležarina po danu, u iznosu od 7 do 10 eura ovisno o gradu, ako se vozilo ne preuzme istoga dana kada je dovezeno na deponij.
U Osijeku se, uz već spomenute zakonom propisane kazne od 30 do 90 eura, za parkiranje na javnim zelenim površinama plaća kazna u iznosu od 150 eura, a odvoz pauk-vozilom 100 eura.
U Rijeci premještanje vozila nepropisno parkiranog košta 66,50 eura, dok trošak pokušaja premještanja, odnosno naplata na mjestu počinjenog prekršaja, iznosi 33,50 eura. Skuplje od toga je blokiranje vozila postavljanjem tzv. lisičica na kotače, što se plaća 86,27 eura.
Stroge kazne u Dubrovniku
U Splitu se, po nalogu Prometnog Redarstva, premještanje na deponij vozila težine do dvije tone plaća 59,73 eura, a vozila težih od dvije tone 86,26 eura. Pokušaj premještanja vozila u Splitu košta 29,86 eura, a izmještanje vozila na drugu najbližu lokaciju, do 50 metara od mjesta podizanja - 59,73 eura. Ako vam u Splitu zbog nepropisnog parkiranja komunalni redari blokiraju vozilo lisičicama, oslobađanje od njih platit ćete 66,34 eura.
U Zadru je u svibnju ove godine premještanje nepropisno parkiranih vozila poskupjelo s 39,82 eura na okruglih 60 eura, dok je u Puli cijena premještanja vozila "paukom" također okruglih 70 eura.
U Dubrovniku intervencija "pauka" košta 66,36 eura za odvoz osobnog automobila do 1.500 kilograma mase, a za teža vozila 106,18 eura. Premještanje teretnih vozila od 1,5 do 2,5 tone, što uključuje i autobuse, u Dubrovniku košta 159,27 eura, a teretnih vozila težih od 2,5 tone - 331,81 euro. Ondje su posebno stroge kazne za parkiranje u zaštićenoj kulturno-povijesnoj gradskoj cjelini ili, jednostavnije rečeno, za ulazak vozilom u stari grad - 260 eura za fizičke osobe, 660 eura za obrtnike i osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost te čak 1.320 eura za pravne osobe.
Kazna se umanjuje ako se plati unutar osam dana
Posvuda vrijedi pravilo da se iznos kazne za nepropisno parkiranje umanjuje, ako se plati u roku od osam dana, umanjuje na dvije trećine iznosa. Primjerice, 20 eura za kaznu od 30 eura ili 40 eura za iznos kazne od 60 eura. S tim da rok od tih osam dana ne teče od dana počinjenja prekršaja, nego od dana primitka rješenja o počinjenom prekršaju.
Također, kazne za nepropisno parkiranje nisu isto što i kazne za parkiranje na obilježenim parkirnim mjestima. Tamo će vozač zbog neplaćene ili istekle parkirne karte platiti ugovornu kaznu koja je obično u iznosu cjelodnevne parkirne karte.
Kazna i kad vozač sjedi u automobilu
Mnogi koji sami to nisu iskusili možda se pitaju mogu li dobiti kaznu čak i u slučaju ako sjede u nepropisno parkiranom vozilu. U stilu: parkirao sam na minutu dok supruga "skoči" u trgovinu. Portal Osiguraj.hr piše kako i u tom slučaju vozaču slijedi kazna.
"Prisutnost u vozilu ne opravdava nepropisno parkiranje. Policajac ili komunalni redar može vam izdati kaznu čak i ako sjedite u vozilu. Jedina razlika je što kod zaustavljanja (kratko zadržavanje do 3 minute s upaljenim motorom i vozačem u vozilu) pravila mogu biti blaža, ali to ovisi o lokaciji. Na vatrogasnom prilazu, mjestu za invalide ili pješačkom prijelazu kazna se izriče bez obzira na prisutnost vozača."
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