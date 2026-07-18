Znate li koliku ćete kaznu platiti ako nepropisno parkirate, a "pauk" vam odnese vozilo? Cijene nisu svuda iste

U većini slučajeva, za nepropisno parkiranje moguća je i intervencija pauk-službe, odnosno premještanje vozila na čuvani deponij. Tada se uz plaćanje propisane kazne plaća i odvoz vozila - u Zagrebu, primjerice, od 66 do 106 eura, ovisno o veličini vozila, ali i ležarina po danu, u iznosu od 7 do 10 eura ovisno o gradu, ako se vozilo ne preuzme istoga dana kada je dovezeno na deponij.