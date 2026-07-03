Plenković o sudaru i "briljantnoj inovaciji": Tek smo se dotaknuli

Lucija Ocko/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković komentirao je prometnu nesreću u kojoj su u četvrtak u Zagrebu sudjelovala dva vozila iz štićene kolone, poručivši kako je riječ o manjem sudaru te ironično spomenuo nove prometne stupiće u Savskoj cesti

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Dan nakon nesreće Plenković je rekao da su se dva vozila iz pratnje "tek dotaknula" tijekom vožnje.

"Imamo nove stupiće, to je briljantna inovacija u Savskoj", rekao je premijer, aludirajući na nedavno postavljenu prometnu signalizaciju.

Do nesreće je došlo u četvrtak oko podneva na Savskoj cesti, nedaleko od Muzeja Mimara, dok se kolona vraćala sa sjednice Vlade održane u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

U jednom od automobila nalazio se i premijer Andrej Plenković, kao i predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić.

Prema iskazima očevidaca, nakon sudara iz jednog se vozila počeo širiti dim, za koji se pretpostavlja da je nastao nakon aktiviranja zračnih jastuka.