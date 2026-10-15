Oporba žestoko prozvala Tomaševića zbog otpada, on uzvratio: "Riječ je o organiziranom kriminalu"

Tomašević ju je upitao koje je rješenje za Jakuševec i koju je lokaciju centra za gospodarenje otpadom imala u svom programu, poručivši da je jedino njegova stranka na izbore išla s odlukom o tehnologiji i lokaciji centra. Centar će se, kako je rekao, graditi u Resniku, a za njega je već ishođena lokacijska dozvola.