Zastupnica Alapić Mihajlović iznijela potresno svjedočanstvo o životu majke-njegovateljice i pravima koje njezino dijete nema

Sve što Martin ima, ima mene kao majku od 0 do 24 sati, naglasila je. "Ne očekujem da će uopće moći ostvariti pravo na osobnog asistenta zato što je nerealno očekivati da će netko za minimalac brinuti o tako teškom pacijentu. Mislim da treba voditi računa o težini bolesti korisnika i prema tome povisiti plaće osobnim asistentima kako bi to bilo zanimanje koje ljudi žele raditi. Ne može se sve svoditi na to da mi iz puke ljubavi radimo taj posao”, ustvrdila je.