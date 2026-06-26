HUB tvrdi da Udruga Franak istupa s netočnim tvrdnjama o presudi

Udruga Franak danas je objavila da je sutkinja Ela Mišura Stopfer na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu donijela je prvu presudu kojom je 12. lipnja 2026. dosudila potrošačici s konvertiranim kreditom samo zatezne kamate u iznosu 3.459,74 eura koje su dospjele do dana konverzije te je uz to dosudila i daljnje zatezne kamate na taj uglavničeni iznos od dana podizanja konkretne tužbe pa do dana isplate.