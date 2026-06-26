"netočno i obmanjujuće"
HUB tvrdi da Udruga Franak istupa s netočnim tvrdnjama o presudi
Hrvatska udruga banaka (HUB) priopćila je u petak da Udruga Franak u javnosti iznosi netočne i pravno neutemeljene tvrdnje vezane uz sudske postupke u predmetima konvertiranih kredita u švicarskim francima.
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Prvostupanjska presuda na koju se danas pozvala Udruga Franak donesena je 12. lipnja 2026., dakle prije nego što je Vrhovni sud Republike Hrvatske 18. lipnja 2026. otpremio svoju odluku strankama i objavio je javnosti, kaže HUB.
Udruga Franak danas je objavila da je sutkinja Ela Mišura Stopfer na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu donijela je prvu presudu kojom je 12. lipnja 2026. dosudila potrošačici s konvertiranim kreditom samo zatezne kamate u iznosu 3.459,74 eura koje su dospjele do dana konverzije te je uz to dosudila i daljnje zatezne kamate na taj uglavničeni iznos od dana podizanja konkretne tužbe pa do dana isplate.
Osim toga, dosudila je i puni iznos troška koji tužiteljici mora platiti tužena Zagrebačka banka u iznosu 3.025,06 eura, kaže Udruga Franak.
Iako je presuda donesena prije objavljene odluke proširenog vijeća, Franak kaže kako smatra da je sutkinja "imala nos" i znala je kakva je ta odluka te je postupila u skladu s odlukom proširenog vijeća Vrhovnog suda.
HUB, s druge strane, kaže da je netočno i obmanjujuće tvrditi da je ta presuda donesena u skladu s odlukom proširenog vijeća Vrhovnog suda te da odluka prvostupanjskog suda koja je donesena prije objave pravnog shvaćanja Vrhovnog suda ne može biti posljedica tog pravnog shvaćanja.
"Riječ je o još jednom pokušaju da se pojedinačnoj, nepravomoćnoj odluci prvostupanjskog suda pripiše značenje koje ona nema, kao i da se kroz javni pritisak utječe na oblikovanje i ujednačavanje sudske prakse. Takav pristup ne doprinosi pravnoj sigurnosti, povjerenju u pravosuđe ni odgovornom informiranju građana", kaže se u priopćenju HUB-a.
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