hidratacija tijekom vrućina
Mislite da pijete dovoljno vode? Ovih sedam znakova dehidracije većina ljudi zamijeni za umor
Mnogi misle da je žeđ prvi znak dehidracije, no stručnjaci upozoravaju da se organizam puno ranije počinje "javljati" – umorom, glavoboljom, slabijom koncentracijom i promjenama raspoloženja.
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Kad osjetite žeđ, tijelo je već izgubilo oko dva posto tekućine, a tijekom ljetnih vrućina to se može dogoditi vrlo brzo.
Boja urina otkriva jeste li dovoljno hidrirani
Jedan od najjednostavnijih načina provjere hidracije jest pogled na boju urina. Svijetložuta boja znak je da organizam ima dovoljno tekućine, dok tamniji urin i intenzivniji miris upućuju na dehidraciju, čak i ako ne osjećate žeđ.
Dehidracija najprije pogađa mozak
Budući da je ljudski mozak sastavljen od oko 75 posto vode, čak i blaga dehidracija može usporiti razmišljanje, otežati koncentraciju i izazvati osjećaj takozvane "moždane magle". Ako ste poslijepodne bezvoljni i teško se fokusirate, možda vam ne treba još jedna kava, nego čaša vode.
Glavobolja, vrtoglavica i pad krvnog tlaka
Nedovoljan unos tekućine jedan je od najčešćih uzroka ljetnih glavobolja. Kako tijelo gubi vodu, mijenja se ravnoteža tekućina, što može izazvati bol. U težim slučajevima dolazi do pada krvnog tlaka, vrtoglavice, slabosti, pa čak i nesvjestice.
Nedostatak vode utječe i na raspoloženje
Sve više istraživanja pokazuje da hidracija nije važna samo za fizičko zdravlje. Ljudi koji unose premalo tekućine češće osjećaju napetost, razdražljivost i lošije raspoloženje. Ponekad uzrok nervoze nije stres, nego jednostavno – premalo vode, piše Krstarica.
Noćni grčevi mogu biti upozorenje
Znojenjem organizam ne gubi samo vodu nego i elektrolite, posebno natrij. Zato dehidracija povećava rizik od bolnih grčeva u mišićima, osobito nakon fizičkog napora ili tijekom noći. Grč u listu koji vas probudi usred noći često je znak da tijelu nedostaje tekućine i minerala.
Što najčešće uzrokuje dehidraciju?
Prema pisanju britanskog Daily Maila, dehidracija nastaje kada tijelo izgubi više tekućine nego što je unese. Ljetne vrućine, pojačano znojenje, dugotrajan boravak na suncu, povišena tjelesna temperatura, alkohol i intenzivna tjelesna aktivnost dodatno povećavaju rizik.
Koliko vode treba piti?
Većini odraslih osoba potrebno je između 1,5 i 2 litre tekućine dnevno, a tijekom velikih vrućina i znatno više. Stručnjaci savjetuju da ne čekate osjećaj žeđi, nego da vodu pijete u manjim količinama tijekom cijelog dana. Najbolji pokazatelj da unosite dovoljno tekućine i dalje je svijetla boja urina.
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