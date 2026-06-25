Mislite da pijete dovoljno vode? Ovih sedam znakova dehidracije većina ljudi zamijeni za umor

Budući da je ljudski mozak sastavljen od oko 75 posto vode, čak i blaga dehidracija može usporiti razmišljanje, otežati koncentraciju i izazvati osjećaj takozvane "moždane magle". Ako ste poslijepodne bezvoljni i teško se fokusirate, možda vam ne treba još jedna kava, nego čaša vode.