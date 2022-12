Zastupnici traže sjednicu VNS-a: Krvavi paketi su pokušaj zastrašivanja

Podijeli :

Izvor: Internet TV Hrvatskoga sabora

"Krvave pakete" sa životinjskim očima koji su u petak poslani ukrajinskim veleposlanstvima u nekoliko europskih zemalja, među kojima je i Hrvatska, saborski zastupnici ocijenili su pokušajem zastrašivanja, terorističkim činom i specijalnog rata te pozvali na sazivanje sjednice VNS-a.

Predsjednik saborskog Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković (Socijaldemokrati) ocijenio je da je riječ o terorističkom činu i pokušaju zastrašivanja te poručio počiniteljima da “neće nas pokolebati u odlučnosti da pomognemo Ukrajini i ukrajinskom narodu u borbi protiv agresora”.

VEZANA VIJEST Hajduković: Ne bojim se ni ruskih raketa, a kamoli očiju u paketu

Arsen Bauk (SDP) kaže da ovo doživljava pokušaj zastrašivanja Ukrajine i oblik specijalnog rata, ali misli da to neće imati utjecaja na odlučnost ukrajinskog vodstva i naroda u borbi za slobodu. Što se tiče odabira zemalja u kojima se to dogodilo, treba sačekati još koji dan da se vidi hoće li još biti sličnih slučajeva pa će se moći detaljnije komentirati.

Poziv da se sazove Vijeće za nacionalnu sigurnost i Vijeće za obranu

Na pitanje što očekuje od naših službi nakon ovog događaja, Bauk je kazao da ‘ako su u mogućnosti, otkriju odakle je paket došao, iz Hrvatske ili inozemstva i poduzmu ono što bi po zakonu i Ustavu trebali poduzeti’. “Još jednom apeliram na one koji imaju ovlast za to da sazovu Vijeće za nacionalnu sigurnost i Vijeće za obranu i stave to na dnevni red”, apelirao je Bauk na državni vrh.

“Sada je zadnja minuta sudačke nadoknade za sazivanje Vijeća, jer već smo u sudačkoj nadoknadi, pa ako se već nisu sastali danas, da nije kasno ni sutra. Pozivam da konačno i taj sustav profunkcionira ili očekujem od Vlade da da inicijativu da se ta Vijeća ukinu jer su očito nepotrebna”, poručio je Bauk.

Željko Sačić (Hrvatski suverenisti) mišljenja je da smo ‘nažalost, otvorili tu Pandorinu kutiju i sada osim vojnog, agresivnog ratno-zločinačkog velikoruskog napada na teritorij Ukrajine sve države Europe bit će uvučene u taj sukob na obavještajnoj i paraobavještajnoj i ovakvoj specijalno-ratovskoj poziciji’.

VEZANA VIJEST Eksplozija u ukrajinskom veleposlanstvu u Madridu, jedna osoba ozlijeđena

Netko iz državne uprave će morati reći što se dogodilo, tko stoji iza toga

Smatra da bi na prvi pogled bilo logično da to dolazi od ruskih obavještajnih službi, da se poruka šalje državama koje su se ovih dana izjašnjavale o tome da se neposredno uključe u rat u Ukrajini obučavajući ukrajinske vojnike. S druge strane, dodaje, moguće je da se i zaplaše određene domicilne države, da se obeshrabre u davanju dosadašnje pomoći i uzimanju nove pomoći.

“Naše stručne službe, istražne, kriminalističke i obavještajne, nažalost u Hrvatskoj su obezglavljene. Naša vojno-obavještajna služba bi sad trebala nešto reći, no, mi to sad nemamo. Nemamo se na koga osloniti i ne znam tko će sad nešto reći. Netko iz državne uprave će morati reći što se dogodilo, tko stoji iza toga, da mi građani Hrvastke taj nespokoj koji smo osjetili racionaliziramo i na kraju znamo što je sljedeće”, upozorio je.

“To je sve na tragu onoga što smo neki dan govorili u sabornici – Hrvati, kada preuzimamo obaveze ovakvog tipa moramo biti spremni i dodatno pojačati našu vojnu-obrambenu i, nacionalno-sigurnosnu budnost jer ovo nije šala. Mi smo jednom nogom već u jednom velikom, neviđenom sukobu između Istoka i Zapada. Svatko tko odmahuje rukom i misli lako ćemo, vara se i stavlja sigurnost hrvatskog naroda u pitanje”, poručio je Sačić.