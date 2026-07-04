Zbog krijumčarenja ljudi PUZ kazneno prijavio jednog i traga za drugim krijumčarem

PUZ sumnjiči 42-godišnjaka da je počinio kazneno djelo protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Hrvatskoj, drugoj državi članici EU ili potpisnici Šengenskog sporazuma, odnosno da je, kako navodi u subotu u priopćenju, iz koristoljublja za novčanu naknadu, dogovorio s 55-godišnjakom prijevoz većeg broja stranih državljana koji su prethodno na nezakonit način ušli u Hrvatsku.