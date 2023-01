Zbog novog zakona najavljena blokada plaža i luka: “Idemo do kraja”

Podijeli :

Izvor: N1

Vladimira Mascarel iz "Inicijative Javno je dobro" u Newsroomu je govorila o novom prijedlogu Zakona o pomorskom dobru.

Mascarel je komentirala izjavu premijera Andreja Plenkovića koji je rekao kako je tema o pomorskom dobru ne-tema i da su teze koje se o tom prijedlogu Zakona u posljednje vrijeme iznose laži.

“Nažalost ili nije pročitao zakon ili je jako zadovoljan zakonom koji predviđa potpunu privatizaciju javnog dobra”, kaže Mascarell i dodaje kako bi premijeru bilo jako drago da hrvatske građane ne zanima ništa što je njima jako bitno. “To je podcjenjivanje građana”, smatra Mascarel.

Novi Zakon o pomorskom dobru radi podjelu plaža na javne, plaže uz turistitčke objekte i plaže posebne namjene. Sama ta podjela uznemirila je mnoge aktiviste, a Mascarel kaže kako je to izmišljenja i apsolutno nepotrebna podjela. “Zašto su to oni dodali u Zakon, to samo oni znaju. Plaže se mogu podijeliti na prirodne ili uređene i sve moraju biti opće dostupne”, kaže Mascarell i dodaje da je Vlada preuzela ovaj prijedlog zakona prepisala od SAD-a. “Njihovo pomorsko dobro je naprosto privatno, a kod nas to nije tako. Ne smije se prepisivati od druge države nešto što mi imamo najbolje na svijetu regulirano”, kaže Mascarell.

Rekla je i kako je opravdanje ministra Olega Butkovića da će se sve razjasniti tijekom drugog čitanja u saborskoj raspravi je dokaz da Vladi nije uspjelo u njihovom naumu. “Lagali su, pričali su bajke. Svi mi znamo čitati. Ne može nama reći premijer, ministar to ti piše unutra, to si glup i lud i ne znaš čitati. To je bilo APP, ako prođe, prođe. E sad bi oni nešto popravljali, a to ne ide, mi hoćemo sve ispočetka”, kaže Mascarell.

Komentirala je moguće zagrađivanje plaža. Rekla je da je to već u nekim mjestima standard i da neki poduzetnici lobiraju i dogovaraju zakone izvan svih procedura. Kaže kako se događa se da imamo reklamu u američkim portalima koja i prije izglasavanja ovog zakona predviđa da će neki hotel ili vila imati privatnu plažu ili pristanište.

Nad općim dobrom nije moguće dobiti založno pravo

Komentirala je i moguće davanje koncesija na cijele plaže i mogućnost stjecanja založnog prava nad koncesijom na plaži te to da će Vlada određivati tko će dobivati koncesiju.

“Svi odbijaju govoriti oko tog založnog prava”, tvrdi Mascarel i dodaje da ona smatra kako je vezana za količinu novca koji bi trebao doći, po dogovoru Plenković- von der Leyen za oporavak i tranziciju. Dodaje da u zakonu stoji da veliki dio novca ide za megahotele koji bi onda trebali dobivati koncesiju nad plažama, a kojima bi založno pravo nad tim koncesijama služilo za podizanje kredita za realizaciju investicija.

“To je problem, jer su plaže opće dobro, a nad općim dobrom nije moguće dobiti založno pravo. Zato sad vladajući govore kako ne daju pomorsko dobro u koncesiju, mi dajemo koncesijski ugovor u založno pravo”, kaže Mascarell koja inzistira da se založno pravo može dobiti isključivo nad stvari, da je jedina stvar u koncesiji nad plažom upravo plaža, a ne koncesijki ugovor kako to vole naglašavati vladajući.

Kakve plaže, a gdje su luke?

Kaže i to da će u slučaju da koncesionar ne može vraćati kredit, banke imati pravop od davatelja koncesije tražiti da koncesiju nad plažom da onoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja odgovara banci bez javnog natječaja i tržišnog natjecanja.

Mascarel kaže da se zakon ne može popraviti i da ga treba napisati od početka na osnovama koje brane pomorsko dobro i koje su usklađene s Ustavom te da mora ponovno proći radnu skupinu napravljenu od stručnjaka pod budnim okom javnosti. Dodaje da na manje od toga neće pristati te je najavila prosvjed.

“Pozivam sve građane da 2.2. na Markovom trgu dođu na prosvjed protiv ovog štetnog zakona pod nazivom 100 posto naše. Čitavo pomorsko dobro mora ostati opće dostupno svima pod jednakim uvjetima”, rekla je Mascarel i dodala da dolaze građani iz cijele Hrvatske.

Kaže kako se zakon ne može popraviti jer je postavljena na krive osnove. “Moraju nas poslušati, ako nas ne poslušaju ići ćemo do kraj”, rekla je Mascarell. Na pitanje znači li to do Ustavog suda, rekla je da Ustavni sud nije sve te najavila: “Ja ne vjerujem da nitko u Hrvatskoj nitko ne želi biti stranac na bilo kojem komadu naše obale i mora”, rekla je. A na pitanje jesu li spremni okupirati plaže ako to bude potrebno, odgovorila je protupitanjem: “Kakve plaže, a gdje su luke? Mi idemo do kraja, mi ćemo ovo istjerati. Nadam se će Vlada biti dovoljno pametna da ovo povuče i da samu sebe vrati u zakonske i ustavne okvire. Ja bi ih to molila”, kaže Vladimira Macarell.

