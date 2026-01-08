Zbog velikih hladnoća oglasio se i HZJZ: "Pomozite onima koji su sami"

Kada se kod osoba koje duže borave na otvorenom pojave početni simptomi pothlađivanja ili ozeblina (trnjenje i gubitak osjeta prstiju uz blijedu kožu, ponekad i bol), treba odmah potražiti zagrijani prostor, skinuti vlažnu odjeću, pothlađenu osobu postepeno utopljavati zamatanjem u deke, ali nikako ne izlagati direktnom izvoru topline. Preporučuje se dati tople bezalkoholne napitke (čaj, juha) te potražiti stručnu medicinsku pomoć i nazvati Hitnu medicinsku službu – 194 ili Centar za žurne službe – 112.