rušenje izglednija opcija

Poznato zašto se požar tako brzo proširio Vjesnikovim neboderom

N1 Info
N1 Info
|
19. stu. 2025. 12:37
Vjesnik
N1/Mateo Keller

Preliminarno je utvrđeno da je kvar protupožarnog sustava omogućio brzo širenje požara u Vjesniku, javlja HRT.

Očekuje se detaljnija procjena stanja konstrukcije, nakon koje će biti donijeta odluka: obnova ili rušenje. Prema prvim procjenama, rušenje Vjesnika je izglednija opcija, prenosi HRT.

požar vjesnik zagreb

