Preliminarno je utvrđeno da je kvar protupožarnog sustava omogućio brzo širenje požara u Vjesniku, javlja HRT.
Očekuje se detaljnija procjena stanja konstrukcije, nakon koje će biti donijeta odluka: obnova ili rušenje. Prema prvim procjenama, rušenje Vjesnika je izglednija opcija, prenosi HRT.
