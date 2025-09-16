Provjerili smo: Koliko kućanstva u Hrvatskoj troše na hranu i režije

Ovih dana je portal za praćenje i analizu maloprodajnih cijena Koliko.hr u suradnji s Hrvatskom udrugom za zaštitu potrošača (HUZP) objavio izračun potrošačke košarice u kolovozu. Osnovna potrošačka košarica s namirnicama i higijenskim potrepštinama za četveročlanu obitelj koštala je u prosjeku 488,48 eura i bila je skuplja za 4,40 eura u odnosu na srpanjsku. Za tročlanu obitelj osnovna potrošačka košarica koštala je 389,05 eura i bila 3,36 eura skuplja nego prethodnog mjeseca, dok je potrošačka košarica za samce iznosila 252,26 eura i bila 5,12 eura skuplja nego u srpnju.