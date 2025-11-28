Oglas

Počinje Advent u Zagrebu: Na snazi privremena regulacija prometa

N1 Info
28. stu. 2025. 12:44
Grad Zagreb
Ovogodišnja manifestacija Advent u Zagrebu, održava se od 29. studenog 2025. do 7. siječnja 2026. godine. U navedenom periodu na snazi će biti privremena regulacija prometa, odnosno privremeno zatvaranje određenih zona i ulica u središtu grada, objavili su iz Grada Zagreba.

Radni dani (pon–čet)

od 17:00 do 23:00

Zabrane prometa

za sva vozila osim tramvaja i stanara na:

  • zapadnoj i istočnoj strani Trga Nikole Zrinskog (do Ulice Ignjata Đorđića)
  • Praškoj ulici

u Gajevu ulicu sjeverno od Berislavićeve mogu ući samo:

  • taxi vozila
  • vozila stanara

dvosmjerni promet za stanare

  • Berislavićeva ulica (Gajeva do Zrinjevca)
Grad Zagreb
Vikend (pet–ned)

od 17:00 do 24:00

Zabrana za sva vozila na:

• zapadnoj i istočnoj strani Trga Nikole Zrinskog

• Praškoj ulici

• zapadnoj strani Trga J. J. Strossmayera

• zapadnoj strani Trga kralja Tomislava (Teslina do Mihanovićeva)

dvosmjerni promet za stanare

• Katančićeva (Gajeva do Strossmayerovog trga)

Gajeva, Berislavićeva i Teslina

zabrana prometa osim taxi i stanara:

• Gajeva (Hebrangova do Berislavićeve)

• Berislavićeva (Gajeva do Preradovićeve)

zabrana prometa osim stanara:

• Gajeva (Berislavićeva do Tesline)

• Teslina (Gajeva do Trga N. Zrinskog)

• sjeverna strana Trga N. Zrinskog

Taxi obavezan smjer

  • iz Gajeve lijevo u Berislavićevu prema Preradovićevoj.

Tramvajski promet:

• 18:00 – 23:00, moguća obustava, između Trg bana J. Jelačića i Glavnog kolodvora (po procjeni policije)

Grad Zagreb
Turistički i javni autobusi

Turistički autobusi

• ne smiju ulaziti u zone zabrane

• kreću se samo kroz zelene valove

ZET linija 150

  • do 17:00 sati izmijenjena ruta:

Trg bana Josipa Jelačića → Ilica → Mesnička ulica → Ulica Tituša Brezovačkog →

Ulica Antuna Gustava Matoša → Katarinin trg → Ulica Jurja Habdelića → Opatička ulica → Ilirski trg → Ulica Pavla Radića → Trg bana Josipa Jelačića.

Privremena stajališta:

  • početno - krajnje: Ulica Pavla Radića, ispred k.br 1
  • prolazno: Mesnička ulica, u zoni raskrižja sa Streljačkom ulicom

od 17:00 do 22:00 sata:

  • redovnom trasom, ali skraćeno do Ilirskog trga.

Taxi vozila i stajališta

  • Izvan vremena zabrana – normalan režim
  • Za vrijeme zabrana taxi promet u zoni zabrane – nije dopušten, osim na mjestima gdje je posebno navedeno.

Stajališta:

  • Starčevićev trg → radi normalno (ulaz/izlaz preko Mihanovićeve i Gajeve)
  • Preradovićeva → radi normalno
  • Vlaška – Europski trg → premješta se u Palmotićevu (zapadna traka, kbr. 2–4, smjer

jug)

  • Gajeva → nedostupno tijekom zabrana; inače radi normalno

Dostava

Za potrebe cjelodnevne dostave u pješačku zonu određena su dostavna mjesta:

  • istočna strana Trga Josipa Jurja Strossmayera (prije raskrižja s Ulicom Pavla Hatza)
  • istočna strana Trga kralja Tomislava (sjeverno od raskrižja sa Šenoinom ulicom)
  • zapadno od raskrižja Vlaška ulica – Palmotićeva ulica
  • istočno od kružnog raskrižja Vlaška – Pod Zidom – Bakačeva
  • južno od kružnog raskrižja Bakačeva – Pod Zidom – Vlaška
  • južna prometna traka Trga Nikole Šubića Zrinskog (istočno od stajališta za kočije)
  • sjeverno od raskrižja Gajeva ulica – Ulica Nikole Tesle
  • južna strana Trga Katarine Zrinske (kod stajališta za kočije)

Garaža Ban centar

(Kurelčeva)

Korisnici garaže u razdoblju od 29.11.2025. – 7.1.2026.:

  • ulaze u garažu: Palmotićeva → Jurišićeva → Kurelčeva → garaža
  • izlaze iz garaže: istom trasom natrag

Advent Zagreb Zagreb promet prometna regulacija

