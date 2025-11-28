do 7. siječnja!
Počinje Advent u Zagrebu: Na snazi privremena regulacija prometa
Ovogodišnja manifestacija Advent u Zagrebu, održava se od 29. studenog 2025. do 7. siječnja 2026. godine. U navedenom periodu na snazi će biti privremena regulacija prometa, odnosno privremeno zatvaranje određenih zona i ulica u središtu grada, objavili su iz Grada Zagreba.
Radni dani (pon–čet)
od 17:00 do 23:00
Zabrane prometa
za sva vozila osim tramvaja i stanara na:
- zapadnoj i istočnoj strani Trga Nikole Zrinskog (do Ulice Ignjata Đorđića)
- Praškoj ulici
u Gajevu ulicu sjeverno od Berislavićeve mogu ući samo:
- taxi vozila
- vozila stanara
dvosmjerni promet za stanare
- Berislavićeva ulica (Gajeva do Zrinjevca)
Vikend (pet–ned)
od 17:00 do 24:00
Zabrana za sva vozila na:
• zapadnoj i istočnoj strani Trga Nikole Zrinskog
• Praškoj ulici
• zapadnoj strani Trga J. J. Strossmayera
• zapadnoj strani Trga kralja Tomislava (Teslina do Mihanovićeva)
dvosmjerni promet za stanare
• Katančićeva (Gajeva do Strossmayerovog trga)
Gajeva, Berislavićeva i Teslina
zabrana prometa osim taxi i stanara:
• Gajeva (Hebrangova do Berislavićeve)
• Berislavićeva (Gajeva do Preradovićeve)
zabrana prometa osim stanara:
• Gajeva (Berislavićeva do Tesline)
• Teslina (Gajeva do Trga N. Zrinskog)
• sjeverna strana Trga N. Zrinskog
Taxi obavezan smjer
- iz Gajeve lijevo u Berislavićevu prema Preradovićevoj.
Tramvajski promet:
• 18:00 – 23:00, moguća obustava, između Trg bana J. Jelačića i Glavnog kolodvora (po procjeni policije)
Turistički i javni autobusi
Turistički autobusi
• ne smiju ulaziti u zone zabrane
• kreću se samo kroz zelene valove
ZET linija 150
- do 17:00 sati izmijenjena ruta:
Trg bana Josipa Jelačića → Ilica → Mesnička ulica → Ulica Tituša Brezovačkog →
Ulica Antuna Gustava Matoša → Katarinin trg → Ulica Jurja Habdelića → Opatička ulica → Ilirski trg → Ulica Pavla Radića → Trg bana Josipa Jelačića.
Privremena stajališta:
- početno - krajnje: Ulica Pavla Radića, ispred k.br 1
- prolazno: Mesnička ulica, u zoni raskrižja sa Streljačkom ulicom
od 17:00 do 22:00 sata:
- redovnom trasom, ali skraćeno do Ilirskog trga.
Taxi vozila i stajališta
- Izvan vremena zabrana – normalan režim
- Za vrijeme zabrana taxi promet u zoni zabrane – nije dopušten, osim na mjestima gdje je posebno navedeno.
Stajališta:
- Starčevićev trg → radi normalno (ulaz/izlaz preko Mihanovićeve i Gajeve)
- Preradovićeva → radi normalno
- Vlaška – Europski trg → premješta se u Palmotićevu (zapadna traka, kbr. 2–4, smjer
jug)
- Gajeva → nedostupno tijekom zabrana; inače radi normalno
Dostava
Za potrebe cjelodnevne dostave u pješačku zonu određena su dostavna mjesta:
- istočna strana Trga Josipa Jurja Strossmayera (prije raskrižja s Ulicom Pavla Hatza)
- istočna strana Trga kralja Tomislava (sjeverno od raskrižja sa Šenoinom ulicom)
- zapadno od raskrižja Vlaška ulica – Palmotićeva ulica
- istočno od kružnog raskrižja Vlaška – Pod Zidom – Bakačeva
- južno od kružnog raskrižja Bakačeva – Pod Zidom – Vlaška
- južna prometna traka Trga Nikole Šubića Zrinskog (istočno od stajališta za kočije)
- sjeverno od raskrižja Gajeva ulica – Ulica Nikole Tesle
- južna strana Trga Katarine Zrinske (kod stajališta za kočije)
Garaža Ban centar
(Kurelčeva)
Korisnici garaže u razdoblju od 29.11.2025. – 7.1.2026.:
- ulaze u garažu: Palmotićeva → Jurišićeva → Kurelčeva → garaža
- izlaze iz garaže: istom trasom natrag
