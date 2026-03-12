ZET traži vozače autobusa, plaća gotovo 2000 eura. Evo koju su novost uveli

Zagrebački ZET traži nove vozače autobusa, a sad po prvi put kandidatima odmah u cijelosti pokrivaju troškove prekvalifikacije.
Svoje iskustvo o tom poslu podijelila je bivša policajka Magdalena Andrić, koja već nekoliko mjeseci vozi autobus ZET-a.
"Radila sam 14 godina u MUP-u kao policijski službenik i došla sam tu prije par mjeseci. Odlučila sam se zbog plaće, zbog uvjeta, zbog blizine, smjena", ispričala je za HRT.
Kako bi privukli kandidate, ZET je odlučio dodatno poboljšati uvjete. Dok su prošle godine kandidati sami plaćali prekvalifikaciju uz naknadni povrat novca, ove godine prvi put sve troškove pokrivaju odmah.
"Tražimo 100 kandidata. Uvjeti su minimalna dob od 24 godine i posjedovanje vozačke dozvole B ili C kategorije. Iskustvo nije potrebno, naravno zdravstvena sposobnost jest. Ovo je jedinstvena prilika jer ima dio kandidata kojima je izazovno pokriti troškove prekvalifikacije i osposobljavanja", objasnio je glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba.
Snažan motiv svakako su i primanja. Prosječna plaća vozača ZET-a u siječnju ove godine, s neoporezivim dodacima, iznosila je 1954 eura.
U ZET-u su optimistični jer se pokazalo da ovakvi natječaji uspješno rješavaju manjak radne snage.
"Samo od prošle godine do danas, na temelju takvog poziva gdje smo im financirali osposobljavanje i prekvalifikaciju, zaposleno je preko 100 vozača", dodao je glasnogovornik ZET-a za HRT.
Svi zainteresirani imaju vremena za prijavu do 13. ožujka. Budući da osposobljavanje traje oko šest mjeseci, nova generacija vozačica i vozača na zagrebačkim bi se ulicama trebala vidjeti već ove jeseni.
