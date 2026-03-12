ZET traži vozače autobusa, plaća gotovo 2000 eura. Evo koju su novost uveli

"Tražimo 100 kandidata. Uvjeti su minimalna dob od 24 godine i posjedovanje vozačke dozvole B ili C kategorije. Iskustvo nije potrebno, naravno zdravstvena sposobnost jest. Ovo je jedinstvena prilika jer ima dio kandidata kojima je izazovno pokriti troškove prekvalifikacije i osposobljavanja", objasnio je glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba.