ZET mijenja mrežu linija: Četiri modela za brži i učinkovitiji prijevoz

Zagreb ulazi u razdoblje velike prometne transformacije. Izrađuje se i studija koja bi iz temelja trebala promijeniti javni autobusni prijevoz. Stručnjaci analiziraju gdje nedostaje autobusnih linija, koje se preklapaju i kako ih bolje povezati s tramvajima i vlakovima.
Oglas
ZET sa 148 autobusnih linija povezuje 17 gradskih četvrti, ali i Zagreb s Velikom Goricom, Zaprešićem te okolnim općinama. Kako naselja rastu, raste i potreba za većom mrežom javnog prijevoza, piše HRT.
"Mislim da bi možda bilo dobro uvesti neku liniju Dubrava-Črnomerec, da ne bude samo tramvaj već i autobus", istaknula je Zagrepčanka Martina.
Učestala kašnjenja ZET-ovih autobusa više nisu iznimka nego pravilo.
"Busevi previše kasne, pogotovo ovaj prema Velikj Gorici, i kad dođe onda je pun, tako da ljudi nema dovoljno prostora", ustvrdio je Lukas.
Zbog velikih gužvi, zagrebački autobusi prosječno voze brzinom od samo 18 kilometara na sat.
"Naše autobusne linije koriste iste prometnice kao i sva ostala vozila. U onom dijelu gdje imamo žute trake, gdje bi trebali biti malo brži, gdje bi trebalo biti protočnije, svjedočimo da su one učestalo zagušene ostalim vozilima i taksi vozilima, upozorio je glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba.
Četiri koncepta buduće autobusne mreže
Da su promjene potrebne svjesna je i gradska vlast. Spremni su izdvojiti milijun eura za temeljitu Studiju optimizacije mreže.
Prvi koncept obuhvaća pojednostavljenu mrežu s češćim polascima, - koja bi za putnike značila i češća presjedanja. Drugi je kompleksnija mreža s više linija, ali s rjeđim polascima. U trećem modelu autobusi ne idu kroz grad već su povezani s tramvajem i vlakom, dok četvrta verzija kombinira najbolje elemente svih pristupa.
Četiri koncepta buduće autobusne mreže:
- Pojednostavljena mreža s češćim polascima
- Kompleksna mreža s najvećom pokrivenošću "feeder"
- Sustav koji lokalne linije spaja s tramvajem i vlakom
- Kombinirani model koji spaja prednosti prethodna tri koncepta
"Projektant je dužan ponuditi sva četiri modela i onda ih razraditi do te mjere da ćemo imati nove linije, koje će se možda drugačije zvati, drugačijim putevima putovati i točne polaske svih tih linija, pojasnio je Andro Pavuna, pročelnik Ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Grada Zagreba.
Izrada strudije trajat će 16 mjeseci. Cilj nije samo zadržati postojeće putnike, već privući dodatne korisnike koji se danas uglavnom koriste automobilima.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas