ZET mijenja mrežu linija: Četiri modela za brži i učinkovitiji prijevoz

Prvi koncept obuhvaća pojednostavljenu mrežu s češćim polascima, - koja bi za putnike značila i češća presjedanja. Drugi je kompleksnija mreža s više linija, ali s rjeđim polascima. U trećem modelu autobusi ne idu kroz grad već su povezani s tramvajem i vlakom, dok četvrta verzija kombinira najbolje elemente svih pristupa.

