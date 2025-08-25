Francuska pozvala na razgovor američkog ambasadora zbog pisma Macronu

Ludovic MARIN / AFP

Francusko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je na razgovor američkog veleposlanika Charlesa Kushnera nakon što je diplomat francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu uputio pismo u kojem je Francusku optužio da ne čini dovoljno za suzbijanje antisemitskog nasilja, izjavio je u nedjelju glasnogovornik ministarstva.

Američki diplomat objavio je u Wall Street Journalu otvoreno pismo upućeno francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu, pozvavši ga da žustrije provodi zakone protiv zločina iz mržnje i ublaži kritike na račun Izraela, tvrdeći da su izjave francuske vlade o priznavanju palestinske države potpirile val antisemitskih incidenata u Francuskoj.

"Francuska je doznala za optužbe veleposlanika Sjedinjenih Američkih Država, gospodina Charlesa Kushnera, koji je u pismu predsjedniku republike izrazio zabrinutost o porastu antisemitskih izgreda u Francuskoj i upozorio na navodno nedostatno djelovanje francuskih vlasti u borbi protiv tih djela", priopćili su iz francuskog ministarstva vanjskih poslova.

Veleposlanikove su optužbe neprihvatljive, naglasili su, dodavši da će Kushner morati doći na sastanak u ponedjeljak.

Početkom tjedna Macronu je pismo uputio i izraelski premijer Benjamin Netanyahu, optuživši francuskog predsjednika da pozivom na međunarodno priznanje palestinske države doprinosi rastu antisemitizma, prema izvještaju novina Jerusalem Post.

Macron se istaknuo kao jedan od najoštrijih kritičara Netanyahuovog raspirivanja rata u Gazi, osobito kad je riječ o palestinskim civilnim žrtvama, dok američki predsjednik Donald Trump čvrsto podupire izraelskog čelnika.

"Javne izjave protiv Izraela i ukazivanje na mogućnost priznavanja palestinske države ohrabruju ekstremiste, potpiruju nasilje i ugrožavaju život židovske zajednice u Francuskoj. U današnjem svijetu anticionizam je jednostavno isto što i antisemitizam", napisao je Kushner u otvorenom pismu.

Francuski predsjednik javno je kritizirao antisemitizam, nazvavši ga potpuno nespojivim s francuskim vrijednostima, a povećao je osiguranje sinagoga i drugih židovskih centara u odgovor na antisemitske incidente povezane s ratom u Gazi, prenosi Reuters.