EKOLOŠKE, VJERSKE, HUMANITARNE
Znate li da u Hrvatskoj djeluje 156 stranih udruga? Evo kojih i čime se bave
U Hrvatskoj je dozvoljeno i djelovanje udruga iz drugih zemalja, a prema Zakonu o udrugama strana udruga je udruga ili drugi oblik udruživanja osnovan bez namjere stjecanja dobiti valjano osnovana na temelju pravnog poretka strane države.
Strane udruge upisuju se u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj. Ondje ih je do sada ukupno bilo 217, a trenutno je aktivnih 156 stranih udruga. Većinom su to vjerske, humanitarne i sportske udruge te one kojima su područja rada kultura, znanost i obrazovanje.
Najstarija aktivna strana udruga u Hrvatskoj, ujedno i prva upisana u Registar je američki The Urban Institute sa sjedištem u Washingtonu kojoj u opisu djelatnosti stoji da "pomaže, doprinosi i promiče te pruža podršku poboljšanju kakvoće urbanog života".
Neke su poznate široj javnosti
Uz spomenutu, najdugovječnije strane udruge, također registrirane kod nas 1998. godine, još su Japan Emergency NGOS koja se bavi provedbom projekata liječničke njege i socijalne terapije za izbjeglice i raseljene osobe te njemačka politička Zaklada Hanns Seidel bliska bavarskom CSU-u (Kršćansko-socijalnoj uniji).
Među javnosti poznatijim stranim udrugama koje djeluju u Hrvatskoj su još dvije njemačke političke zaklade - Konrad Adenauer bliska tamošnjem CDU-u (Kršćansko-demokratskoj uniji) i Friedrich Ebert bliska SPD-u (Socijaldemokratskoj partiji Njemačke). Također i njemački Goethe Institut, Greenpeace za srednju i istočnu Europu, Hrvatski svjetski kongres s matičnim sjedištem u New Yorku, Caritas Vrhbosanske nadbiskupije te Hrvatsko kulturno društvo Napredak koje je središnja kulturna institucija Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Najviše iz SAD-a, BiH i Njemačke
Zanimljivo je da se u Registru stranih udruga nalazi i Počasni bleiburški vod (Bleiburger Ehrenzug) sa sjedištem u Klagenfurtu u Austriji, a u čijem opisu ciljeva i djelatnosti stoji: težnja za trajnim očuvanjem uspomene na hrvatske civile i vojnike, ubijene nakon Drugog svjetskog rata na području Koruške.
Trenutno aktivne strane udruge u Hrvatskoj izvorno su iz 21 zemlje. Od njih 156, čak 80 ili više od polovine su iz tri zemlje - Sjedinjenih Američkih Država, Bosne i Hercegovine te Njemačke. Daleko najviše ih je američkih - čak 37, iz BiH su 22, a iz Njemačke 21 udruga. Uz njih, značajniji broj udruga je iz Austrije i Italije (po devet), Slovenije (osam) te Francuske (šest). S druge strane, po jedna udruga je iz Crne Gore, Češke, Mađarske i Norveške.
Popis svih stranih udruga u Hrvatskoj nalazi se OVDJE.
Tri novoupisane strane udruge
Ove godine u Registar stranih udruga upisane su tri. Jedna je N.P.O. On The Road iz Japana, čija je glavna aktivnost edukacija o zaštiti okoliša i podizanje ekološke svijesti u lokalnoj zajednici, a kod nas ima sjedište u Hvaru.
Druga nedavno upisana strana udruga je Canadian-Croatian Information Centre koja se bavi promicanjem hrvatske kulture, jezika i povijesti te povezivanjem Hrvata i Kanađana, a ovdašnje sjedište ima u Zagrebu.
Početkom prosinca u Registar stranih udruga upisan je i Pokret za duhovnu obnovu i branitelje iz Mostara sa sjedištem u Podaci, mjestašcu između Makarske i Ploča. Kako se navodi u Registru, djelatnost te udruge je "poticanje i razvijanje duhovnih vrijednosti i ljubavi prema braniteljima i obitelji, poboljšanje položaja branitelja i žena u društvu, poticanje demografskog razvoja hrvatskog pučanstva te njega kulture, običaja, moralnih i etičkih načela na temeljima kršćanske civilizacije".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare