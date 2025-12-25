Znate li da u Hrvatskoj djeluje 156 stranih udruga? Evo kojih i čime se bave

Trenutno aktivne strane udruge u Hrvatskoj izvorno su iz 21 zemlje. Od njih 156, čak 80 ili više od polovine su iz tri zemlje - Sjedinjenih Američkih Država, Bosne i Hercegovine te Njemačke. Daleko najviše ih je američkih - čak 37, iz BiH su 22, a iz Njemačke 21 udruga. Uz njih, značajniji broj udruga je iz Austrije i Italije (po devet), Slovenije (osam) te Francuske (šest). S druge strane, po jedna udruga je iz Crne Gore, Češke, Mađarske i Norveške.