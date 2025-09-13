Znate li koliko je skloništa u Hrvatskoj, gdje su i koliko ljudi u njih stane? Donosimo popis...

Među ostalim se navodi da treba "provesti detaljni pregled i kontrolu javnih skloništa u vlasništvu i suvlasništvu gradova radi provjere ispravnosti i dotrajalosti postojeće opreme i instalacija te procjene potreba tekućeg održavanja". Također, da na mrežnim stranicama gradova treba "objavljivati informacije o skloništima i aktivnostima koje se provode u sustavu civilne zaštite za ostvarivanje zaštite i spašavanja građana u slučajevima velikih nesreća i katastrofa te u otklanjanju posljedica terorizma i ratnih razaranja".