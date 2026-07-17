FOTO / Zagrepčanin smislio način za izbjegavanje kazne, to bi ga moglo stajati i do 2.000 eura

"Zanimljiv način izbjegavanja automatskog prepoznavanja registarskih oznaka radi izbjegavanja parking kazne – komentirali su u objavi. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama u Hrvatskoj, pločice moraju biti postavljene na predviđenom mjestu, čiste i jasno vidljive iz svih kutova. Svako prekrivanje, savijanje ili korištenje sprejeva i folija za ometanje kamera smatra se prekršajem za koji su predviđene visoke novčane kazne. Primjerice, samo za vožnju s pločicama koje se dobro ne vide ili nisu čitljive kazna iznosi 30 eura, dok namjerno skrivanje ili uklanjanje pločica radi izbjegavanja nadzora može rezultirati kaznama i do 2.000 eura."