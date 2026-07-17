"Scan–a–Car"
FOTO / Zagrepčanin smislio način za izbjegavanje kazne, to bi ga moglo stajati i do 2.000 eura
Uvođenjem specijaliziranih vozila za patrolu "Scan–a–Car", djelatnici Zagrebparkinga mogu patrolirati gradom i skenirati registracije vozila koja zateknu u prekršaju.
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Postupak je, naravno, zakonom zabranjen, ali ovaj vozač za to očito nije mario. Jedan je Zagrepčanin, kako ne bi dobio kaznu za parkiranje, odlučio prekriti svoju automobilsku registraciju, a fotografiju prijestupnika objavili su na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode.
"Zanimljiv način izbjegavanja automatskog prepoznavanja registarskih oznaka radi izbjegavanja parking kazne – komentirali su u objavi. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama u Hrvatskoj, pločice moraju biti postavljene na predviđenom mjestu, čiste i jasno vidljive iz svih kutova. Svako prekrivanje, savijanje ili korištenje sprejeva i folija za ometanje kamera smatra se prekršajem za koji su predviđene visoke novčane kazne. Primjerice, samo za vožnju s pločicama koje se dobro ne vide ili nisu čitljive kazna iznosi 30 eura, dok namjerno skrivanje ili uklanjanje pločica radi izbjegavanja nadzora može rezultirati kaznama i do 2.000 eura."
Uvođenjem specijaliziranih vozila za patrolu "Scan–a–Car", djelatnici Zagrebparkinga mogu patrolirati gradom i skenirati registracije vozila koja zateknu u prekršaju. Vozilo putem 6 kamera i ugrađenog informacijskog sustava prepoznaje registarske oznake, a nakon toga ih učitava u sustav i obavlja automatsku provjeru postoji li važeća parkirališna karta za to vozilo. Ukoliko ne postoji, sustav izdaje dnevnu parkirališnu kartu koja služi kao kazna za neplaćeno parkiranje, piše novinarka Večernjeg lista Hana Ivković Šimičić.
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