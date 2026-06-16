Provjerili smo ljetne cijene parkiranja u 20 gradova na obali. Od 30 centi do 20 eura za sat vremena

Provjerili smo cijene parkiranja u dvadeset gradova na obali. Najpovoljnije su u trima najvećima - Rijeci, Splitu i Zadru, što se može tumačiti tamošnjim većim brojem javnih parkirališta i garaža. Pojedinačno gledajući, najniža je cijena parkiranja u 4. parkirališnoj zoni u Zadru - 30 centi za sat vremena, a najviša 20 eura u nultoj zoni u Dubrovniku, koja obuhvaća parkirna mjesta odmah uz staru gradsku jezgru. Ta je cijena čak četiri puta viša nego zimi kada sat vremena parkiranja u dubrovačkoj nultoj zoni košta "samo" pet eura. U istoj je zoni i najskuplja dnevna karta - 250 eura.