UVIJEK SE TRAŽI MJESTO
Provjerili smo ljetne cijene parkiranja u 20 gradova na obali. Od 30 centi do 20 eura za sat vremena
Najveći broj turista, i domaćih i stranih, na hrvatski Jadran dolazi osobnim automobilima. U apartmanima i hotelima gdje odsjedaju uglavnom su im osigurana parkirna mjesta za njihova vozila.
No kad požele otići do, primjerice, obližnjeg većeg grada u razgledanje ili na kupanje, motorizirani turisti moraju računati na ne baš jednostavno traženje i ne baš jeftino plaćanje parkirnog mjesta.
U skoro svi primorskim gradovima parkiranje se naplaćuje po dvjema tarifama - jeftinijoj zimskoj i skupljoj ljetnoj. Razdoblje ljetne tarife obično traje od početka lipnja do kraja rujna, a u nekim gradovima i duže - od početka svibnja pa do listopada. Razlike između zimskih i ljetnih cijena ponegdje su prilično velike, čak dvostruko ili trostruko veće ljeti.
U prosjeku najskuplje u Omišu
Provjerili smo cijene parkiranja u dvadeset gradova na obali. Najpovoljnije su u trima najvećima - Rijeci, Splitu i Zadru, što se može tumačiti tamošnjim većim brojem javnih parkirališta i garaža. Pojedinačno gledajući, najniža je cijena parkiranja u 4. parkirališnoj zoni u Zadru - 30 centi za sat vremena, a najviša 20 eura u nultoj zoni u Dubrovniku, koja obuhvaća parkirna mjesta odmah uz staru gradsku jezgru. Ta je cijena čak četiri puta viša nego zimi kada sat vremena parkiranja u dubrovačkoj nultoj zoni košta "samo" pet eura. U istoj je zoni i najskuplja dnevna karta - 250 eura.
U prosjeku gledajući, od 20 gradova u čije smo cjenike parkiranja zavirili, najskuplje je u Omišu. Tamo su samo dvije parkirne zone. U jeftinijoj sat vremena parkiranja košta dva eura, a u skupljoj pet, dok su dnevne karte 30 i 80 eura.
Donosimo cijene parkiranja u dvadeset primorskih gradova, od sjevera prema jugu:
POREČ
Tri su zone parkiranja na otvorenim javnim parkiralištima u kojima su cijene euro, euro i pol i dva eura za sat vremena parkiranja. Na zatvorenim javnim parkiralištima (pod rampom) cijena parkiranja je dva eura za sat vremena. Dnevna karta košta 20 eura.
ROVINJ
U 1. zoni cijena parkiranja je 1,50 eura za sat vremena, u 2. i 3. zoni tri eura, a u 4. zoni jedan euro. Dnevna parkirališna karta košta 25 eura.
PULA
U najvećem gradu Istre šest je zona naplate parkiranja. U 1. i 1.A zoni ljetna cijena je 1,60 eura za sat vremena parkiranja koje je ograničeno na najviše dva sata. Najskuplje je u 3. zoni gdje sat vremena parkiranja, također uz ograničenje od dva sata, košta četiri eura. U 5. zoni cijena je dva eura, a ograničenje je također dva sata. U 2. zoni cijena je 1,50 eura, a u 4. zoni 1,20 eura no tamo nema vremenskih ograničenja. Dnevna karta može se kupiti samo za 2. zonu, a košta 30 eura.
OPATIJA
U Opatiji je cijena parkiranja u nultoj i 2. zoni 2 eura za sat vremena, u 1. zoni jedan euro, a u 3. zoni pet eura. Dnevna karta za 1. zonu košta 17 eura, za nultu i 2. zonu 34 eura, a za 3. zonu čak 85 eura.
RIJEKA
Javna parkirališta u Rijeci podijeljena su u sedam zona naplate. Najskuplje je parkiranje u 0A zoni - 1,40 eura za sat vremena uz vremensko ograničenje parkiranja od dva sata. U 0 i 0B zoni cijena parkiranja je jedan euro. u 1. i 3. zoni cijena je 60 centi, u 2. zoni 50 centi, a u 5. zoni 80 centi. Dnevna parkirna karta košta 11 eura.
CRIKVENICA
Cijena parkiranja u Crikvenici je od 1,20 eura u 2. zoni i bez vremenskog ograničenja, 1,80 eura u 2. zoni i uz ograničenje na četiri sata te dva eura u nultoj zoni i ograničenje na dva sata. Cijene dnevnih karata istim redom po zonama su 19,20 eura, 28,80 eura i 32 eura.
NOVI VINODOLSKI
Cijena parkiranja u 1. zoni je 1,30 eura za prvi sat te 1,60 eura za svaki sljedeći sat. U 2. i 3. zoni parkiranje se plaća 2 eura za sat vremena, s tim da se u 3. zoni može kupiti i dnevna karta po cijeni od 12 eura.
KRK
U nultoj zoni parkiranja u Krku cijena je 2 eura za sat vremena. U prvoj zoni je 1,50 eura, a u 2. zoni jedna euro. Cijene dnevnih karata su 14, 21 i 28 eura.
ZADAR
Cijene jednog sata parkiranja na otvorenim javnim parkiralištima u Zadru su od 30 centi u 4. zoni, 40 centi u 3. zoni, 1,30 eura u 2. zoni te 1,60 eura u 1. i nultoj zoni. Parkiranje je vremenski ograničeno u nultoj zoni na sat vremena, te u 1. zoni na tri sata. Dnevne karte koštaju od 4,20 eura u 4. zoni do 22,40 eura u 1. zoni.
BIOGRAD NA MORU
U nultoj zoni cijena parkiranja je 2,60 eura za sat vremena, a vremenski je ograničeno na dva sata. U 1. i 2. zoni cijena je euro i pol, s tim da u 2. zoni nema vremenskog ograničenja. Cijena dnevne karte je 10 eura.
VODICE
U 1. i 1.A parkirališnoj zoni cijena parkiranja je 2,50 eura, a dnevna karta tamo košta 30 eura. Na preostalim parkirnim mjestima cijena je 1,50 eura za sat vremena parkiranja, a dnevna karta košta 15 eura. Vremenkih ograničenja nema.
ŠIBENIK
Cijene parkiranja u Šibeniku tijekom ljetnih mjeseci kreću se od 60 centi za sat vremena u 2. zoni i 1,50 eura u 1. zoni do dva eura u nultoj zoni.
TROGIR
U Trogiru su dvije parkirališne zone. U prvoj je cijena parkiranja 3 eura po satu, a u drugoj - jedan euro. Dnevnih karata i vremenskih ograničenja nema.
SPLIT
Sat vremena parkiranje u 1. zoni u Splitu košta 1,20 eura, ograničeno ja na najviše dva sata, a dnevna karta košta 18 eura. U 2. zoni cijena je 1 euro, vremenskog ograničenja nema, a dnevna karta košta 12 eura. U 3. zoni cijena parkiranja za sat vremena je 80 centi, vremenskog ograničenja nema, a dnevna karta koša 9,60 eura.
OMIŠ
Parkiranje u Omišu organizirano je u dvije zone i u obje nije vremenski ograničeno. U jeftinijoj je cijena parkiranja 2 eura za sat vremena, a u skupljoj pet eura. Dnevna karta u jeftinijoj košta 30, a u skupljoj zoni 80 eura.
SUPETAR
U Supetru su tri parkirališne zone. U 1. zoni je ljetna cijena 2 eura za sat vremena, odnosno 20 eura za dnevnu kartu. U 2. zoni cijena je jedan euro, a dnevna karta košta 10 eura, dok je u 3. zoni cijena parkiranja 80 centi za sat vremena, odnosno osam eura a dnevnu kartu.
MAKARSKA
I u Makarskoj su tri parkirališne zone. U najskupljoj 1. zoni cijena parkiranja je 4 eura za sat vremena i na maksimalno tri sata, a dnevna karta košta 48 eura, U 2. zoni nema vremenskog ograničenja, a cijena je 2 eura za sat vremena, odnosno 24 eura za dnevnu kartu, a u 3. zoni 1 euro ili 12 eura za dnevnu kartu.
HVAR
Tri su parkirališne zone i u Hvaru. U najskupljoj je cijena parkiranja euro i pol za sat vremena i 15 eura za dnevnu kartu. U 2. zoni cijena jednosatnog parkiranja je jedan euro, a cijena dnevne karte 10 eura, U 3. zoni parkiranje košta 60 centi za sat vremena, odnosno pet eura za dnevnu kartu.
KORČULA
U Korčuli postoje četiri otvorena javna parkirališta, a na njima su cijene parkiranja od 1 do 4 eura. Parkiranje u gradskoj garaži košta dva eura za sat vremena.
DUBROVNIK
U Dubrovniku su parkirališta raspoređena u šest zona, od kojih su 2. i 4. rezervirane samo za vozila s povlaštenim kartama. Od preostale četiri zone, najskuplja je nulta iliti 'crvena' odmah uz staru gradsku jezgru gdje je cijena parkiranja 20 eura za sat vremena, dok dnevna karta ondje košta 250 eura. Parkranje u 1., 3. i 5. zoni znatno je jeftinije - 1,30 eura za sat vremena, s tim da je u prvoj zoni ograničeno na dva sata, dok u 3. i 5. zoni nema ograničenja. Dnevne karte u 1. i 3. zoni koštaju 17,30 eura, a u 5. zoni 20,80 eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare