Zoran Pusić: Antifašistička borba je najslavniji dio hrvatske povijesti

I dok neki osporavaju oslobođenje Zagreba od fašizma na današnji dan prije 81 godinu, govore da Zagreb nije oslobođen nego okupiran, našeg je reportera Andreja Dimitrijevića zanimalo što o tome predsjednik Antifašističke lige Zoran Pusić misli o tim tezama
"Naravno da je oslobođen"
"Naravno da je oslobođen, ali nije problem što se dogodilo prije 81 godinu već u tome da ono što je karakteristično za fašizam - pomanjkanje suosjećanja za druge ljude, proganjanje ljudi zbog rase, nacionalnosti..., potpuna bešćutnost za ljudske patnje. To se pojavljivalo prije fašizma i to je nažalost karakteristika i jedna od tamnih strana ljudske prirode kojoj se trebamo suprotstaviti", kaže Pusić.
To treba prepoznati, dodaje.
Glavni problem
"Što se dogodilo prije 81 godinu treba biti daleka povijest. No nažalost, zbog poriva koji se očito mogu upotrijebiti za homogeniziranje dijela biračkog tijela, a to je da ga uputite na određenu grupu koja je "kriva" za sve probleme - to se pojavljuje i prije fašizma, ali i danas, nažalost, pojavljuje se i u jednoj od nastarijih demokracija kao što su Sjedinjene Države.
Pojavljuje se i u Hrvatskoj. To je glavni problem.
Naravno da smatram da je antifašistička borba četiri godine protiv tada najjače sile na svijetu, najslavniji dio hrvatske povijesti", zaključio je Pusić.
