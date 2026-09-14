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Župan Bosančić: Poduzete su mjere u slučaju nelegalnog otpada na području grada Otoka
Iz Vukovarsko-srijemske županije izvijestili su u ponedjeljak kako su u slučaju nelegalnog odlaganja otpada na području grada Otoka mjerodavne službe pravodobno reagirale i poduzele potrebne mjere, a građane pozivaju da slične nepravilnosti prijave lokalnoj samoupravi ili policiji.
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"Obilazak lokacije obavljen je 28. kolovoza te je zatečeno oko 100 jumbo vreća, pojedinačne težine približno 500 kilograma, ispunjenih usitnjenom materijom koja je izgledom nalikovala usitnjenom plastičnom i tekstilnom otpadu. U zatvorenim prostorijama bivšeg skladišta na istoj lokaciji zatečeno je i najmanje 25 jumbo vreća ispunjenih materijom prethodno opisanog sadržaja", navodi u priopćenju župan Ivan Bosančić.
Dodaje se kako je na mjesto događaja izašao inspektor zaštite okoliša Državnog inspektorata Republike Hrvatske, koji je obavio očevid s uvidom u dokumentaciju te odredio zabranu odvoza otpada s lokacije zbog povrata u zemlju pošiljatelja.
Osim postupanja iz nadležnosti inspekcije zaštite okoliša, naloženo je i postupanje te procesuiranje u nadležnosti komunalnog redara Grada Otoka.
Također se navodi kako je početkom rujna državni inspektor zaštite okoliša Područnog ureda Osijek podnio Općinskom državnom odvjetništvu u Vinkovcima kaznenu prijavu protiv vlasnika tvrtke iz Umaga, inače državljanina Republike Slovenije, zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela "Ugrožavanje okoliša otpadom", a vezano uz dopremanje i skladištenje nezakonite pošiljke neopasnog otpada ukupne količine 105.980 kilograma.
"Želimo i na ovaj način izvijestiti javnost kako su sve mjerodavne službe pravodobno reagirale te da smo upoznati sa svim dosad poduzetim koracima u vezi s ovim slučajem. U interesu javnosti i dalje ćemo pravodobno izvještavati građane o svim novim okolnostima i daljnjem postupanju mjerodavnih službi", ističe se u priopćenju.
Bosančić je pozvao građane da eventualne slične nepravilnosti prijave jedinici lokalne i područne samouprave ili policiji.
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