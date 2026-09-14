Župan Bosančić: Poduzete su mjere u slučaju nelegalnog otpada na području grada Otoka

"Želimo i na ovaj način izvijestiti javnost kako su sve mjerodavne službe pravodobno reagirale te da smo upoznati sa svim dosad poduzetim koracima u vezi s ovim slučajem. U interesu javnosti i dalje ćemo pravodobno izvještavati građane o svim novim okolnostima i daljnjem postupanju mjerodavnih službi", ističe se u priopćenju.