Objavljen europski protunacrt nakon povlačenja točke 3 iz američkog plana
Razgovori o okončanju rata u Ukrajini u punom su jeku. Američki plan od 28 točaka izazvao je ogorčenje u Europi. Europljani uzvraćaju detaljnim prijedlogom – uključujući brojne izmjene.
Nema teritorijalnih ustupaka Kijeva
Europski prijedlozi za izmjene američkog plana za okončanje ruske agresije na Ukrajinu znatno slabe brojne ključne točke u korist Ukrajine. Reuters je dobio uvid u cijeli plan.
Prema prijedlogu, vlada u Kijevu ne bi bila obvezna ustupiti Rusiji nijedan teritorij koji trenutačno kontrolira. Nadalje, ne predviđa se de facto priznanje teritorija koje je okupirala Rusija.
Prijedlozi također predviđaju ograničavanje veličine ukrajinskih oružanih snaga na 800.000 vojnika umjesto 600.000 te oslobađanje zamrznute ruske državne imovine samo ako Rusija izvrši isplate odštete za ratnu štetu.
Sporna točka tri - širenje NATO-a
Točka tri američkog plana potpuno je uklonjena: „Očekuje se da Rusija neće napasti svoje susjedne zemlje i da se NATO neće dalje širiti.” Neke američke točke dopunjene su podtočkama.
Nadalje, ukrajinsko pristupanje NATO-u više se ne isključuje izričito, niti se predviđa opća amnestija za ratne zločine. Rok od 100 dana za održavanje izbora u Ukrajini, spomenut u američkom planu, također je izostavljen. Umjesto toga, izbori bi se organizirali „što je prije moguće", piše Welt.
Nejasno je u kojoj su mjeri predložene izmjene uzete u obzir tijekom pregovora SAD-a i Ukrajine u Ženevi. Prema američkoj vladi, postignut je „ogroman napredak”, a Ukrajina je sada zadovoljna planom.
Everyone is offering support, giving advice, providing information — and I am grateful to each and every person who is giving this help to us, to Ukraine. It is important to ensure that the steps to end the war are effective, and that everything is doable. Ukraine has never… pic.twitter.com/9PVteak2aA— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025
- Potvrđuje se suverenitet Ukrajine.
- Zaključit će se sveobuhvatan i potpun sporazum o nenapadanju između Rusije, Ukrajine i NATO-a.
Sve nejasnoće posljednjih 30 godina bit će uklonjene.
- (Izbrisano.)
Očekuje se da Rusija neće napasti svoje susjedne zemlje i da se NATO neće dalje širiti.
- Nakon potpisivanja mirovnog sporazuma održat će se dijalog između Rusije i NATO-a
kako bi se riješile sve sigurnosne zabrinutosti i stvorilo okruženje deeskalacije koje osigurava globalnu sigurnost i poboljšava mogućnosti povezivanja i budućih gospodarskih perspektiva.
- Ukrajina će dobiti čvrsta sigurnosna jamstva.
- Veličina ukrajinske vojske trebala bi u mirnodopskim uvjetima biti ograničena na 800.000 vojnika.
- Pristupanje Ukrajine NATO-u ovisi o konsenzusu članica NATO-a, koji, međutim, ne postoji.
- NATO pristaje da u miru ne stacionira stalne trupe pod svojim zapovjedništvom u Ukrajini.
- NATO borbeni avioni bit će stacionirani u Poljskoj.
- Američko jamstvo u skladu s člankom 5. NATO-a (obveza uzajamne obrane):
a) SAD će dobiti naknadu za jamstvo.
b) Ako Ukrajina napadne Rusiju, gubi jamstvo.
c) Ako Rusija napadne Ukrajinu, uz snažan koordinirani vojni odgovor ponovno će se uvesti sve globalne sankcije, a priznanje novih teritorija i sve druge pogodnosti iz sporazuma bit će povučene.
- Ukrajina ima pravo na članstvo u EU i dobit će kratkoročni povlašteni pristup europskom tržištu tijekom postupka pregleda.
- Snažan globalni paket obnove Ukrajine, uključujući, ali ne ograničavajući se na:
a) Uspostavu razvojnog fonda za ulaganja u tehnologiju, podatkovne centre i AI projekte.
b) Suradnju SAD-a i Ukrajine na obnovi, proširenju, modernizaciji i upravljanju plinskom infrastrukturom.
c) Zajedničke napore za obnovu ratom pogođenih područja i modernizaciju gradova i stambenih zona.
d) Razvoj infrastrukture.
e) Eksploataciju minerala i prirodnih resursa.
f) Poseban paket financiranja Svjetske banke.
- Rusija bi trebala biti postupno reintegrirana u globalno gospodarstvo:
a) Ublažavanje sankcija razmatrat će se postupno i pojedinačno.
b) SAD i Rusija sklopit će dugoročni sporazum o gospodarskoj suradnji u energetici, resursima, infrastrukturi, AI-u, podatkovnim centrima, rijetkim zemljama, arktičkim projektima i dr.
c) Rusija će biti ponovno primljena u G8.
- Ukrajina će biti u potpunosti obnovljena i financijski obeštećena, uključujući korištenjem ruske državne imovine koja ostaje zamrznuta do isplate odštete.
- Uspostavit će se zajednička sigurnosna radna skupina (SAD, Ukrajina, Rusija i Europljani) radi provedbe svih odredbi sporazuma.
- Rusija će u zakon ugraditi politiku nenapadanja prema Europi i Ukrajini.
- SAD i Rusija pristaju na produljenje sporazuma o neširenju i kontroli nuklearnog oružja, uključujući „Fair Start“.
- Ukrajina potvrđuje spremnost ostati država bez nuklearnog oružja u skladu s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja.
- Nuklearna elektrana Zaporižja bit će ponovno pokrenuta pod nadzorom IAEA-e, a proizvedena energija dijelit će se ravnopravno (50:50) između Rusije i Ukrajine.
- Ukrajina usvaja propise EU-a o vjerskoj toleranciji i zaštiti jezičnih manjina.
- Ukrajina se obvezuje da neće vraćati okupirane teritorije vojnim sredstvima.
Pregovori o teritorijalnim razmjenama počet će na liniji dodira.
- Nakon budućih teritorijalnih dogovora, obje strane obvezuju se da ih neće mijenjati silom.
Svako kršenje poništava sva sigurnosna jamstva.
- Rusija neće ometati ukrajinsko korištenje Dnjepra u komercijalne svrhe, a dogovorit će se i nesmetan prolaz žitarica kroz Crno more.
- Uspostavit će se humanitarni odbor za razmatranje otvorenih pitanja:
a) Razmjena svih preostalih zatvorenika i tijela po načelu „svi za sve“.
b) Povrat svih civilnih zatvorenika i talaca, uključujući djecu.
c) Program ponovnog okupljanja obitelji.
d) Mjere za ublažavanje patnji žrtava sukoba.
- Ukrajina će održati izbore što je prije moguće nakon potpisivanja mirovnog sporazuma.
- Poduzet će se mjere za ublažavanje patnji žrtava sukoba.
- Sporazum je pravno obvezujući.
Provedbu nadzirat će Mirovno vijeće kojim predsjeda Donald J. Trump.
Bit će određene kazne za kršenja.
- Prekid vatre stupa na snagu kada se sve strane slože s memorandumom i povuku na dogovorene pozicije.
Modalitete prekida vatre dogovorit će obje strane pod nadzorom SAD-a.
