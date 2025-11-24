Objavljen europski protunacrt nakon povlačenja točke 3 iz američkog plana

Nadalje, ukrajinsko pristupanje NATO-u više se ne isključuje izričito, niti se predviđa opća amnestija za ratne zločine. Rok od 100 dana za održavanje izbora u Ukrajini, spomenut u američkom planu, također je izostavljen. Umjesto toga, izbori bi se organizirali „što je prije moguće", piše Welt.