VIDEO / Crveni alarm za četiri regije: Dio zemlje je već zahvaćen, oglasila se Civilna zaštita

Oglasila se i civilna zaštita. Županijski centar 112 Rijeka zaprimio je više poziva građana o posljedicama grmljavinskog nevremena na području Rijeke. Pozivi su se odnosili na izbijanje poklopaca šahotova, a zbog velike količine vode zatvoren je podvožnjak u ulici Bulevar oslobođenja, kažu iz Ravnateljstva civilne zaštite.