VIDEO / Crveni alarm za četiri regije: Dio zemlje je već zahvaćen, oglasila se Civilna zaštita

Meteorolozi upozoravaju na vrlo opasne vremenske uvjete koji mogu izazvati bujične i urbane poplave, velike poteškoće u prometu te ozbiljna oštećenja na imovini i infrastrukturi
Obilna kiša koju su najavljivali meteorolozi poplavile su ulice Rijeke i otežale promet. DHMZ je izdao crveni alarm za Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
U Rijeci je već počelo pljuštati.
Oglasila se i civilna zaštita. Županijski centar 112 Rijeka zaprimio je više poziva građana o posljedicama grmljavinskog nevremena na području Rijeke. Pozivi su se odnosili na izbijanje poklopaca šahotova, a zbog velike količine vode zatvoren je podvožnjak u ulici Bulevar oslobođenja, kažu iz Ravnateljstva civilne zaštite.
☎️Županijski centar 112 Rijeka zaprimio je više poziva građana o posljedicama grmljavinskog nevremena na području Rijeke— Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) September 10, 2025
📞Pozivi su se odnosili na izbijanje poklopaca šahotova, a zbog velike količine vode zatvoren je podvožnjak u ulici Bulevar oslobođenja pic.twitter.com/3UX6YRkVhb
U vrlo kratkom vremenu lokalno može pasti više od 100 litara kiše po četvornom metru, a ponegdje i više od 110 litara.
"U ovom trenutku DHMZ je podigao najviše upozorenje na vrlo opasne vremenske uvjete, prvenstveno zbog velikih količina oborine, za čitavo jadransko područje. Fokus je obala, gdje je moguće i preko 100 litara kiše tijekom današnjeg dana", rekao je Ivan Güttler, glavni ravnatelj DHMZ-a gostujući na N1 televiziji.
