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DHMZ objavio izvanredno priopćenje: Sprema se žestoka promjena vremena, zahvatit će cijelu zemlju
Zbog predstojeće velike pormjene vremena, DHMZ je objavio izvanredno priopćenje
Izražene lokalne nestabilnosti sredinom tjedna
Toplinski val koji može djelovati na zdravlje obilježio je vremenske prilike u drugoj polovini lipnja, osobito na Jadranu. Osim vrućine tijekom dana, ni tople i vrlo tople noći nisu omogućavale kvalitetan odmor i oporavak organizma.
Vruće i vrlo vruće bit će još danas i sutra, zatim će biti manje vruće na Jadranu, dok će osjetno osvježiti u unutrašnjosti zemlje gdje će dnevna temperatura biti i za desetak stupnjeva niža.
U većini će krajeva danas prevladavati sunčano, no ne i posvuda stabilno. Uglavnom od sredine dana s jačim razvojem oblaka pljuskovi s grmljavinom najvjerojatniji su u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici te ponegdje na istoku i jugu zemlje, a pritom mogu biti izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom.
Na Jadranu će puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Bit će vruće i vrlo vruće s najvišom temperaturom uglavnom od 34 do 39 °C.
Promjena u srijedu
Nakon još jedne vrlo tople noći na Jadranu, i u najtoplijem dijelu srijede posvuda će biti vruće i vrlo vruće. Stoga će na Jadranu opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje još biti vrlo velika (crveno upozorenje), dok će drugdje biti umjerena (žuto upozorenje) i velika (narančasto upozorenje).
Približavanjem hladne fronte sa sjeverozapada, od sredine dana bit će izraženih pljuskova s grmljavinom praćenim i prolazno jakim vjetrom. S obzirom na to da će pljuskovi biti sporo pokretni, moguće su urbane i bujične poplave. Uslijed zagrijavanja zraka tijekom proteklih dana, u atmosferi postoji velika količina energije za razvoj intenzivnih konvektivnih procesa, stoga je vrlo velika vjerojatnost pojave tuče.
Nestabilnosti će najprije biti u unutrašnjosti zemlje, a navečer i u noći na četvrtak i na Jadranu, ponajprije na sjevernom dijelu.
Osjetno hladnije
U večernjim satima s premještanjem fronte preko naših krajeva, doći će do pritjecanja osjetno hladnijeg zraka pa će u sjevernim kopnenim predjelima zapuhati prolazno jak, na udare i olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na sjevernom Jadranu bura koje će u četvrtak biti i u Dalmaciji.
Još u četvrtak promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, osobito u Dalmaciji moguće izraženiji.
Vrijeme za vikend
U petak na Jadranu prevladavajuće sunčano, dok pljuskova može biti sredinom dana u unutrašnjosti zemlje. U subotu stabilnije te u većini krajeva sunčano. Vjetar slab i umjeren, ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu bura, slaba i umjerena, mjestimice jaka s olujnim udarima.
Najviša temperatura zraka bit će uglavnom od 25 do 30 °C, u gorskim predjelima moguće i malo niža, dok će duž obale i na otocima te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre biti od 27 do 32 °C. I najniža će temperatura biti u padu, izraženije na kopnu.
Iz DHMZ-a preporučuju redovito praćenje prognoza i upozorenja jer ih prognostičari DHMZ-a ažuriraju prema razvoju vremenske situacije.
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