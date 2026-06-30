DHMZ objavio izvanredno priopćenje: Sprema se žestoka promjena vremena, zahvatit će cijelu zemlju

Nakon još jedne vrlo tople noći na Jadranu, i u najtoplijem dijelu srijede posvuda će biti vruće i vrlo vruće. Stoga će na Jadranu opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje još biti vrlo velika (crveno upozorenje), dok će drugdje biti umjerena (žuto upozorenje) i velika (narančasto upozorenje).