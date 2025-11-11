Uskoro će započeti znatan poremećaj polarnog vrtloga zbog neuobičajeno ranog i iznenadnog stratosferskog zagrijavanja. Prognoze pokazuju kolaps polarne cirkulacije u drugoj polovici mjeseca, s hladnim vremenom i snijegom u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, ali zasad s manje jasnim utjecajima na Europu, piše Severe Weather.
Polarni vrtlog obično je čuvar hladnoće, zadržava je u polarnim regijama kada je jak. Ali kada je poremećen ili urušen, hladni zrak može izaći, stvarajući pravo zimsko vrijeme u srednjim geografskim širinama, prenosi Net.hr.
Nadolazeće stratosfersko zagrijavanje pomoći će u donošenju hladnoće i snijega u Sjedinjene Države, Kanadu te potencijalno i u Europu, stvarajući "prosinac za pamćenje" i potencijalno čak bijeli Božić.
Što je polarni vrtlog?
Polarni vrtlog je naziv koji opisuje široku zimsku cirkulaciju iznad sjeverne (i južne) hemisfere, objašnjava Severe Weather. Polarni vrtlog možete jednostavno zamisliti kao zid koji se vrti iznad i oko polarnih područja od površine do stratosfere (visine veće od 50 km), a unutra sadrži hladni polarni zrak.
Cijeli polarni vrtlog dijeli se na gornji (stratosferski) i donji (troposferski) dio. Svaki imaj različitu ulogu, pa ih se prati odvojeno. Ali oba dijela zajedno tvore cijelu zimsku cirkulaciju i rezultirajuće dnevno vrijeme na površini.
Onda kada je jak polarni vrtlog, snažna je i polarna cirkulacija. Time se zadržava hladniji zrak u polarnim područjima, sprečavajući njegov izlazak i stvarajući blaže uvjete za veći dio Sjedinjenih Država, Europe i drugih srednjih geografskih širina.
Kada se polarni vrtlog poremeti ili čak potpuno uruši, puno mu je teže zadržati hladni zrak, koji može lako pobjeći iz polarnih područja u Sjedinjene Države ili druga područja srednjih geografskih širina. Ako više volite topliju/blažu zimu u Sjedinjenim Državama ili Europi, bit će vam drag snažan polarni vrtlog, ali ako želite pravo zimsko vrijeme s hladnoćom i snijegom, slab/poremećen polarni vrtlog je upravo ono što želite vidjeti.
Prema najnovijim analizama, polarni vrtlog trenutno ima normalnu veličinu, lijep kružni oblik i kreće se oko dugoročne prosječne jačine. Stratosferski polarni vrtlog izgleda kao velika ciklona s hladnom jezgrom blizu svog središta niskog tlaka.
Iako polarni vrtlog na ovoj razini u stratosferi izgleda pristojno, već se mogu vidjeti prvi znakovi problema. Počinje se formirati područje visokog tlaka, a slab val zagrijavanja već je vidljiv u vanjskim slojevima. Naime, može se vidjeti anomalija tlaka na istoj razini u stratosferi, što pokazuje da glavna jezgra polarnog vrtloga ima propisno niski tlak. Anomalija visokog tlaka razvija se u stratosferi i očekuje se da će se dalje povećavati i jačati.
Bijeli Božić?
Nad Europom trenutačno vidimo podršku za anomaliju hladnog zraka uglavnom nad sjevernim dijelovima, a potencijalno i u Velikoj Britaniji, ako se područje niskog tlaka nalazi niže. Ali, ovo je opet potpuno isti scenarij kao što smo vidjeli u prošlim ranim SSW događajima, koji obično snažno pogoduju hladnom zraku i snijegu u Sjedinjenim Državama i Kanadi.
Još smo u ranoj fazi procesa i ovi stratosferski događaji nisu svi isti, pa još uvijek ima više nego dovoljno vremena da prognoze pokažu širenje hladnijeg zraka u središnje i sjeverozapadne dijelove, kao što to obično čine neki događaji južnog i južnog toka (SSW) sredinom zime.
Gledajući dublje u prosinac, možemo vidjeti da se anomalija hladnog zraka nastavlja širiti, sada dosežući dalje u sjeverozapadnu Kanadu. To nam govori da prognoza očekuje da će sjeverni tok ostati stabilan, povlačeći hladniji zrak iz dubokog polarnog područja i prenoseći ga dolje u Sjedinjene Države.
Takav obrazac mogao bi ostati stabilan do kraja prosinca, što bi uvelike povećalo vjerojatnost bijelog Božića u mnogim dijelovima Sjedinjenih Država.
Gledajući prognozu snježnih padalina za prosinac, možete vidjeti dobru raspodjelu ukupnih snježnih padalina od Kanade do sjevernog, zapadnog i istočnog dijela Sjedinjenih Država. Snježni pokrivač također se širi preko ravnica. Ovo je prosjek za cijelu zemlju, tako da gledamo samo pokrivenost, a ne stvarne brojke.
Ovo je još jedan pozitivan znak da postoje dobre šanse za bijeli Božić dublje na jugu SAD-a nego u nekim nedavnim zimama. Na temelju gore navedenog trenda snježnih padalina i obrasca temperature površine, ovaj trend za sada izgleda doista obećavajuće - mogao bi biti snježni pokrivač i hladnije temperature nad velikim dijelom Sjedinjenih Država.
