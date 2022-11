Kakvo je nevrijeme poharalo Istru: Mediteranska depresija, oluja ili medican?

Podijeli:







Izvor: EUMETSAT

Snažno nevrijeme praćeno jakom kišom i vjetrom zahvatilo je područje Istre tijekom noći i jutra u utorak. O kakvom se točno nevremenu radi, pojasnio je naš meteorolog Bojan Lipovišćak.

Današnju ciklonu na Jadranu možemo svrstati u klasu mediteranska depresija jer za klasu medicana srednja održiva brzina vjetra nije postignuta.

Karakterisika medicana je ciklonalna cirkulacija oko središta niskog tlaka – oka medicana te zrakasto širenje oblačnih linija od središta, koje oblikom podsjeća na spiralne galaksije.

vezana vijest Jako nevrijeme u Istri, u Puli sve službe na terenu

Nad središtem niskog tlaka medicana, tako zvanog oka ciklona često, je zona vedrine i slabog vjetra. Spiralne linije naoblake sastavljene su od grmljavinskih kumulonimbusa. Medican je na satelitskoj i radarskoj slici kružnog oblika promjera od 140 do 400 kilometara. Životni vijek medicana je od 12 sati do 6 dana. Za svog “života” prijeđe put od 700 do 3.000 km. Brzina vjetra u medicanu su do 200 km/h.

Količine oborine su vrlo velike, često u jednom satu padne mjesečna količina oborine. Oblačni sustavi mogu donjeti do 150 litara oborine u jednom satu. Po Saffir–Simpson ljestvici uragana koja je definirana na temelju srednjeg održivog maksimalnog vjetra medican se svrstava u klasu 1. Prema klasifikaci mediteranskih uragana koju je predložila DWD (Njemačka meteorološka služba) na temelju pragova brzine održivog vjetra određenih u minutnom i deset minutnom intervalu. Prag je definiran kao održivi vjetar brzine veće od 112 km/h u minutnom intervalu ili 99 km/h u deset minutnom intervalu mjerenja.

Prema mjerenjima dostupnim na web stranicama DHMZ-a najveća brzina vjetra izmjerena je na postaji Pula 19 m/s ili 68 km/h što današnju ciklonu svrstava u kategoriju mediteranska depresija.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.