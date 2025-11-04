Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Kratko će biti stabilno, evo kad nam stiže nova promjena

author
Tea Blažević
|
04. stu. 2025. 07:07
jESENSKA MAGLA UzAGREBU
N1

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Oglas

Pretežno vedro je diljem zemlje, mjestimice ima magle u unutrašnjosti te se vozi po mokrim ili vlažnim i skliskim kolnicima, iz Hrvatskog autokluba vozače pozivaju na oprez.

U nastavku utorka prevladavat će pretežno sunčano diljem zemlje. Bura još pojačano puše na moru, no slabjet će u nastavku dana i okretati na sjeverozapadnjak.

Srijeda će biti u znaku pretežno sunčanog vremena. Ujutro na kopnu treba računati na maglu.

Četvrtak će također biti u znaku stabilnog i većinom sunčanog vremena. U unutrašnjosti će biti magle koja se mjestimice može i dulje zadržati što će definirati temperature.

U petak će isto biti mjestimice maglovito na kopnu, moguće i dugotrajnije. Sunčanije će biti duž Jadrana, no prema kraju dana će rasti vjerojatnost za oborinu osobito prema otvorenom moru i otocima.

Za vikend nestabilnije.

U subotu će kiše i pljuskova biti većinom u Dalmaciji, navečer i u noći i na krajnjem istoku zemlje.

Nedjelja donosi kišu mjestimice i u unutrašnjosti, no izraženiju navečer i u noći u Dalmaciji, gdje lokalno može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom.

Teme
vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ