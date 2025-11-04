VREMENSKA PROGNOZA
Kratko će biti stabilno, evo kad nam stiže nova promjena
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Oglas
Pretežno vedro je diljem zemlje, mjestimice ima magle u unutrašnjosti te se vozi po mokrim ili vlažnim i skliskim kolnicima, iz Hrvatskog autokluba vozače pozivaju na oprez.
U nastavku utorka prevladavat će pretežno sunčano diljem zemlje. Bura još pojačano puše na moru, no slabjet će u nastavku dana i okretati na sjeverozapadnjak.
Srijeda će biti u znaku pretežno sunčanog vremena. Ujutro na kopnu treba računati na maglu.
Četvrtak će također biti u znaku stabilnog i većinom sunčanog vremena. U unutrašnjosti će biti magle koja se mjestimice može i dulje zadržati što će definirati temperature.
U petak će isto biti mjestimice maglovito na kopnu, moguće i dugotrajnije. Sunčanije će biti duž Jadrana, no prema kraju dana će rasti vjerojatnost za oborinu osobito prema otvorenom moru i otocima.
Za vikend nestabilnije.
U subotu će kiše i pljuskova biti većinom u Dalmaciji, navečer i u noći i na krajnjem istoku zemlje.
Nedjelja donosi kišu mjestimice i u unutrašnjosti, no izraženiju navečer i u noći u Dalmaciji, gdje lokalno može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas