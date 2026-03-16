Astronauti u šoku, evo što su zabilježili na nebu iznad Amerike

Iz orbite, astronauti na Međunarodnoj svemirskoj postaji snimili su zapanjujuće slike rijetkih bljeskova svjetlosti koji se pojavljuju visoko iznad Zemljinih oluja. Ove svijetle strukture poznate kao crveni spriteovi i drugi prolazni svjetlosni događaji javljaju se daleko iznad grmljavinskih oblaka i traju samo milisekunde, što ih čini teškim za promatranje sa zemlje.