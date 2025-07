Danas velika promjena vremena: "Budite spremni na jača grmljavinska nevremena"

U srijedu doći će do smirivanja vremenskih uvjeta, a prevladavat će sunčano, uz umjeren do jak vjetar – buru i sjeverozapadnjak. Unutrašnjost zemlje bit će pod utjecajem nestabilnog vremena, iako će se od srijede oborine rjeđe javljati, dok će sunčana razdoblja biti duža. Do tada, bit će obilnih pljuskova, grmljavine i olujnih udara vjetra. Svježina koja će stići već sutra u zapadne krajeve bit će dobrodošla za mnoge, objavio je HRT.