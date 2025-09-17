VREMENSKA PROGNOZA
Nije kraj ljeta, temperature bi mogle rasti preko 30 stupnjeva
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, još mjestimice ima i slabe kiše.
Kolnici su mokri i skliski, a na mjestima u unutrašnjosti ima i magle, stoga Hrvatski autoklub vozače poziva na oprez. Probleme stvara i jaka bura, promet je otežan:
Zbog jakog vjetra na omiškoj obilaznici (DC553) promet je dopušten samo za osobna vozila. Na državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99), lokalnoj cesti Kraljevica-Križišće (LC58107) i dionici Jadranske magistrale (DC8) Bakar-Novi Vinodolski zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina), a na dionicama Novi Vinodolski-Senj i Karlobag-Sveta Marija Magdalena dodatno je zabrana i za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).
Poslijepodne će bura malo oslabjeti, a u nastavku srijede će se i razvedravati, poslijepodne će biti sunčanije.
Četvrtak donosi sunčanije prilike, štoviše, bit će pretežno vedro duž Jadrana. Bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak.
U petak pretežno sunčano diljem zemlje, toplo i vrlo toplo. Ujutro na kopnu mjestimice magla.
Za vikend također stabilno još toplije, moguće i vruće, temperature će lokalno dosezati i 30, 31 stupanj.
