Nije kraj ljeta, temperature bi mogle rasti preko 30 stupnjeva

Zbog jakog vjetra na omiškoj obilaznici (DC553) promet je dopušten samo za osobna vozila. Na državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99), lokalnoj cesti Kraljevica-Križišće (LC58107) i dionici Jadranske magistrale (DC8) Bakar-Novi Vinodolski zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina), a na dionicama Novi Vinodolski-Senj i Karlobag-Sveta Marija Magdalena dodatno je zabrana i za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).