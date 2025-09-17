Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Nije kraj ljeta, temperature bi mogle rasti preko 30 stupnjeva

author
Tea Blažević
|
17. ruj. 2025. 07:08
livada, sunce, jesen, bablje ljeto, njiva, selo, odmor, turizam,
Unsplash / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Oglas

Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, još mjestimice ima i slabe kiše.

Kolnici su mokri i skliski, a na mjestima u unutrašnjosti ima i magle, stoga Hrvatski autoklub vozače poziva na oprez. Probleme stvara i jaka bura, promet je otežan:

Zbog jakog vjetra na omiškoj obilaznici (DC553) promet je dopušten samo za osobna vozila. Na državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99), lokalnoj cesti Kraljevica-Križišće (LC58107) i dionici Jadranske magistrale (DC8) Bakar-Novi Vinodolski zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina), a na dionicama Novi Vinodolski-Senj i Karlobag-Sveta Marija Magdalena dodatno je zabrana i za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).

Poslijepodne će bura malo oslabjeti, a u nastavku srijede će se i razvedravati, poslijepodne će biti sunčanije.

Četvrtak donosi sunčanije prilike, štoviše, bit će pretežno vedro duž Jadrana. Bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak.

U petak pretežno sunčano diljem zemlje, toplo i vrlo toplo. Ujutro na kopnu mjestimice magla.

Za vikend također stabilno još toplije, moguće i vruće, temperature će lokalno dosezati i 30, 31 stupanj.

Teme
vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ